Sarà Maverick Viñales sulla Yamaha a partire dalla pole position sul circuito di Misano nel GP di San Marino. Alle sue spalle ci saranno Pol Espargaro, a sorpresa sulla sua KTM, e Fabio Quartararo sulla Yamaha non ufficiale. Ottimo il quarto posto di Franco Morbidelli. Brividi nel finale quando sfiorano lo scontro all'ultimo tentativo Marc Marquez e Valentino Rossi, che concludono rispettivamente quinto e settimo (IL RACCONTO DELLE QUALIFICHE). Sesto posto per la Ducati di Dovizioso. La gara sarà in diretta domani alle 14 in esclusiva su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno.

Viñales: "È incredibile"

"Sono molto contento, abbiamo lavorato molto bene. La squadra è stata davvero incredibile e mi sono trovato splendidamente nella parte finale delle prove". Queste le parole di Viñales al termine delle qualifiche. Molto contento anche il secondo classificato, Pol Espargaro: "Noi abbiamo già vinto, è stato davvero incredibile questa performance. Non ce l'aspettavamo davvero anche se avevamo fatto bene già da questa mattina", ha detto lo spagnolo della KTM.

Termina il dominio pole di Marquez

Con il quinto posto in queste qualifiche nel GP di San Marino, Marquez - campione del mondo in carica (e attualmente primo nella classifica generale) - interrompe una sequenza di quattro pole consecutive iniziata al Sachsenring. Per Marquez l'unica prima posizione dalla griglia di partenza a Misano rimane quella del 2013. Anche lo scorso anno partì dal quinto posto in una gara poi vinta da Dovizioso.