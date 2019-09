Il Torino batte in trasferta l'Atalanta al termine di una gara spumeggiante, ricca di colpi di scena e rovesciamenti di fronte. Di Bonifazi al 24', Berenguer al 57' e Izzo al 66' i gol dei granata, mentre non è bastata agli orobici la doppietta di Duvan Zapata (38' e 54'). Il successo proietta il Toro in vetta alla classifica, unica a punteggo pieno insieme a Juventus e Inter.

Zapata risponde a Bonifazi

Sfida vivace tra nerazzurri e granata, due squadre in un ottimo momento di forma con gli ospiti che passano in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Bonifazi al 24’, imbeccato da Baselli. La squadra di Gasperini non ci sta e rimonta con il solito Zapata, abile a concludere in diagonale una bella azione di ripartenza dei suoi.

Duvan bis non basta, Berenguer e Izzo incornano la Dea

Il secondo tempo si sviluppa sullo stesso leit motiv del primo: al 54’ i padroni di casa trovano il gol del 2-1 ancora con lo scatenato Zapata che, innescato da Gomez, semina il panico in area granata prima di battere Sirigu. Dura però tre minuti la gioia degli orobici, prima che Berenguer con una gran conclusione a giro non riporti la gara sul risultato di parità. Non contenti, i granata trovano anche la rete del 3-2 grazie al difensore goleador Izzo (66’) e riportano un successo che li porta in vetta alla classifica a punteggio pieno insieme a Juventus e Inter almeno fin dopo la sosta.