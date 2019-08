Manca solo l’annuncio ufficiale, ma per Balotelli sembra ormai fatta: tornerà in Italia, alla Serie A e proprio nella sua Brescia. L’ultimo passo che lo separava dal club italiano era una trattativa con il Flamengo, in Brasile. Ma la proposta di Massimo Cellino, il proprietario del Brescia, sembra aver avuto la meglio.

Il Flamengo abbandona la trattativa per Supermario

A confermare la definitiva chiusura della trattativa con il Flamengo è stata la stessa squadra di Rio de Janeiro, con un comunicato sul proprio sito: "Il Flamengo, Mario Balotelli e i suoi rappresentanti hanno deciso di comune accordo e dopo due giorni di cordiali riunioni a Monaco di chiudere la trattativa per il trasferimento del giocatore". Resta dunque da aspettare solo l’ufficialità di un ritorno che Balotelli avrebbe molto a cuore, a Brescia, la città dove è cresciuto e ha imparato a giocare a calcio.

Il Napoli pensa a Hirving Lozano, spesa record

Il Napoli intanto pensa a concludere l’acquisto di Hirving Lozano: l’attaccante messicano del Psv Eindhoven dovrebbe arrivare a indossare la maglia azzurra per 42 milioni di euro. Si tratta della cifra più alta mai spesa dalla squadra di De Laurentis.

La Roma si tiene ancora stretta Dzeko

Alla Roma sta per arrivare Mert Cetin, il difensore turco sta solo aspettando le visite mediche a Villa Stuart. E intanto i giallorossi si tengono stretti Dzeko, rendendo sempre più difficile il trasferimento all’Inter. Se Antonio Conte lo vuole davvero dovrà a sua volta cedere qualcosa, più precisamente, Mauro Icardi. Il centrocampista francese Nzonzi è invece ormai arrivato in Turchia, dove giocherà al Galatasaray per un anno in prestito dalla Roma.

L'Inter lavora per lo scambio Dalbert-Biraghi

I nerazzurri per ora non sembrano intenzionati a cedere Icardi, ma pensano a uno scambio con la Fiorentina: Henrique Dalbert per Cristiano Biraghi. Ma dal canto suo Dalbert preferirebbe la Francia, dove il suo ex club, il Nizza, lo riaccoglierebbe a braccia aperte.

Neymar conteso tra i club spagnoli

Continua il duello tra Real Madrid e Barcellona per accaparrarsi Neymar, per cui il Barça sarebbe disposto ad aggiungere Vidal sul tavolo dell’offerta al Paris Saint-Germain. Sembra insomma data per certa la partenza del brasiliano per la Spagna, ma non è ancora deciso il club che lo accoglierà.