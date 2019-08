Europa League, Torino-Shakhtyor Soligorsk 5-0. Gol e highlights

Continua l’eurocarica del Toro di Mazzarri che dopo gli ungheresi del Debrecen incorna anche lo Shakhtyor Soligorsk, annichilito da un imperioso 5-0 nella gara di andata del terzo turno preliminare di Europa League. Di Belotti, Izzo, ancora il Gallo su rigore, De Silvestri e Bonifazi le reti che mettono in cassaforte la qualificazione per i granata.

Toro bum bum, bielorussi tramortiti

Iniziano come meglio non potrebbero i padroni di casa con Belotti che dopo soli 2 minuti di gioco svetta un po’ alla Graziani su una punizione dalla destra di Baselli e infila il portiere dei bielorussi con una parabola che si infila sul palo lontano. Il tempo per Zaza di andare vicino alla rete ancora di testa che sempre in acrobazia arriva il raddoppio dei granata. E’ Izzo al 15’ sul corner battuto da Ansaldi a schiacciare in rete senza lasciare scampo a Klimovich. Forte del doppio vantaggio il Toro amministra e crea altri potenziali pericoli alla porta dello Shakhtyor. Unico sussulto degli ospiti un’iniziativa di Rybak al 36’ che si prepara benissimo la conclusione, ma a colpo sicuro manda oltre la traversa.

Nella ripresa i granata realizzano la "manita"

La ripresa inizia sulla falsariga della prima frazione di gioco, con la squadra di Mazzarri che bada soprattutto a gestire l’incontro e lo Shakhtyor che prova a organizzare una reazione approfittando dell’atteggiamento meno arrembante dei granata. Al 54’ però è ancora il Torino a rendersi pericoloso con un tiro di Zaza dal limite che il portiere devia in corner. Il tris è solo rinviato: al 63’ Belotti va ancora a segno su rigore dopo un fallo di Rybak su Berenguer. De Silvestri al 71’ cala il poker e Bonifazi al 76' addirittura mostra la "manita" ai malcapitati avversari che è davvero difficile pensare possano ribaltare il risultato al ritorno.