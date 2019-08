Calciomercato, le news e le trattative di oggi

Altra giornata di accese trattative nel calciomercato. Le principali contese riguardano soprattutto Juventus e Inter. Il Totteham piomba su Dybala e ha pronta un'offerta da 70 milioni, nerazzurri sempre più vicini alla conclusione con Lukaku. Ma in ballo ci sono anche i nomi di Dzeko e di Icardi.

La trattativa per Dybala al Tottenham

Non è però così scontato il trasferimento di Paulo Dybala al Tottenham. A quanto pare i dirigenti degli "Spurs" devono ancora trovare l'accordo definitivo per l'ingaggio del ventiseienne attaccante argentino della Juventus . In ballo ci sarebbe anche la commissione da pagare al suo agente, Antun e diversi dettagli sui diritti d'immagine della "Joya", detenuti attualmente dalla "Image Stars".

Niente sconti per Icardi

Il nome di Dybala così spunta anche nella trattativa per Mauro Icardi, il calciatore argentino attaccante dell’Inter per cui i nerazzurri chiederebbero tra i 60 e i 70 milioni, con nessuna intenzione di svenderlo. Dunque l’ipotesi di uno scambio con Paulo Dybala rimane in piedi, anche se è sempre più remota vista l'interesse del Tottenham per l'argentino della Juve.

Lukaku, appuntamento a Londra

Romelu Lukaku, dopo la definitiva rottura con Manchester United, è ora al centro di un’aspra contesa tra Juventus e Inter. Per l’acquisto dell’attaccante belga pare che chi stia facendo la voce più grossa sia proprio l’Inter, che nelle prossime ore potrebbe formalizzare una nuova offerta di 64 milioni, a cui potrebbero aggiungersene altri 5 o 6. Oggi è previsto un nuovo incontro a Londra tra l’agente del giocatore e il Manchester United.

L'Inter anche su Dzeko

Sempre i nerazzurri insistono anche per Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco però è nella lista di Fonseca per la sfida amichevole contro l'Athletic Bilbao, in programma alle 20 a Perugia. Sul giocatore della Roma c'è sempre il forte pressing dell'Inter, che vuole regalare un rinforzo offensivo ad Antonio Conte.

Da Everton a Correa, le trattative di Napoli e Milan

Intanto per Everton Sousa Soares, ala sinistra brasiliana del Gremio, prosegue la trattativa con il Napoli. I partenopei nelle scorse settimane avevano avanzato un’offerta da 37 milioni, che il Gremio avrebbe chiesto almeno di raddoppiare. Sempre il Napoli nei prossimi giorni potrebbe chiudere l'operazione James Rodriguez, formalizzando un'offerta da 35 milioni di euro per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore colombiano. Angel Correa, ala destra del Rosario (Argentina), sarebbe invece sempre più vicino al Milan, che però dovrà sborsare più di 55 milioni di euro.