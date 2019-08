Un riscaldamento così non si era mai visto. Pochi minuti prima della partita contro l'Italia, il preparatore atletico della naziona di pallavolo femminile olandese ha dato spettacolo. Per le ragazze non solo i consueti scatti e la corsetta sul posto: ci sono stati anche passi di danza, break dance e persino il moonwalk alla Michael Jackson. Le giocatrici sembrano apprezzare. Così come il pubblico presente nel palazzetto di Catania e quello social: il video del riscaldamento è infatti finito online, postato su Facebook dal comitato catanese della Fipav.

L'Italia vola a Tokyo

Per fortuna dell'Italia, il bizzarro riscaldamento non è servito per battere le azzurre. La nazionale diretta da Davide Mazzanti si è imposta con un secco 3-0, guadagnandosi un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 senza dover passare dallo scomodo torneo di qualificazione di gennaio. Per le azzurre del volley, vice-campionesse del mondo, è la sesta olimpiade consecutiva. Dopo l'exploit iridato e con una squadra ancora molto giovane ma più matura, non si nasconde nessuno: si va a caccia di una medaglia.