Insigne accende il Napoli e spegne il Liverpool: 3-0

Il Napoli vince la prima amichevole di lusso del suo precampionato, superando a Edimburgo i campioni d’Europa del Liverpool per 3-0 con le reti di Insigne, Milik e Younes e, soprattutto, dando prova di forza e convinzione nei propri mezzo che lascia bene sperare i tifosi partenopei per la stagione che va a cominciare.

Insigne show, che lezione ai campioni d’Europa

Fin dalle battute iniziali Liverpool cerca di tenere il pallino del gioco, mentre il Napoli che prova Callejon in un’inedita posizione da mediano, aspetta gli inglesi per poi ripartire in velocità. Su una di queste ripartenze Insigne realizza il gol che vale il vantaggio degli azzurri dopo un bello slalom concluso con un rasoterra che si infila all’angolino basso alla sinistra di Mignolet. Il Napoli non soffre troppo la reazione dei Reds (per l’occasione in maglia nera) ed è anzi ancora Insigne a propiziare il raddoppio degli azzurri al 28’, servendo a Milik la palla del 2-0 che il polacco deposita in rete in acrobazia.

Nella ripresa il Napoli continua a contenere bene la reazione d’orgoglio del Liverpool e trova il terzo gol con Younes (52’) subentrato nella ripresa. Il prossimo impegno per gli uomini di Ancelotti è programmato per il 4 agosto contro il Marsiglia.