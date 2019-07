È finita 1-0 la sfida di International Champions Cup tra Bayern Monaco e Milan. I bavaresi hanno vinto la sfida al Children's Mercy Park di Kansas City con un gol al 47’ di Goretzka. L’esordio dei rossoneri di Giampaolo all’ICC 2019 è stato segnato dall’infortunio alla caviglia di Theo Hernandez nel finale del primo tempo. Note comunque positive per l'allenatore ex Sampdoria che ha fatto esordire dal primo minuto Daniel Maldini, figlio di Paolo. Il trequartista ha giocato alle spalle di Piatek e Samu Castillejo.

Il primo tempo

Parte meglio in Bayern ma sono i rossoneri che si rendono maggiormente pericolosi nel primo tempo, proprio con Maldini che sfiora l’1-0 al termine di un'azione ispirata da Piatek. Il tiro del classe 2001 sorvola di poco la traversa. I bavaresi ci provano ma non riescono a penetrare la difesa del Milan fino al 45' quando arriva il gol del vantaggio di Goretzka che, di prima intenzione, batte Donnarumma. Due minuti prima, l’infortunio alla caviglia di Theo Hernandez durante il contrasto con un avversario. Ancora da valutare le condizioni del terzino francese acquistato dal Real Madrid proprio in questa sessione di mercato.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo i bavaresi ripartono a ritmo più alto, ma - come nella prima frazione - è il Milan a sfiorare il pareggio su un passaggio sbagliato di Süle che lancia Cutrone a tu per tu con il portiere: Ulreich però nega la gioia del gol all'attaccante classe 1998 al centro di numerose voci di mercato. Nel finale di partita, i rossoneri cercano il forcing ma è il Bayern che va vicino al raddoppio: per i bavaresi due le reti annullate prima del triplice fischio.