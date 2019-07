Anche Radja Nainggolan, dopo Mauro Icardi, ha lasciato il ritiro dell'Inter in Svizzera per fare ritorno a Milano. Il centrocampista belga, fuori dal progetto di Conte come ha spiegato nelle scorse settimane l'ad nerazzurro Beppe Marotta, in mattinata ha svolto un allenamento personalizzato prima di lasciare Lugano, dove i nerazzurri sono impegnati contro i padroni di casa nella prima amichevole stagionale.

Il precedente con Icardi

Nella giornata di sabato 13 luglio, il club milanese aveva invece comunicato con un tweet il rientro a Milano di Icardi. L'argentino e la società sono ai ferri corti dal febbraio 2019, quando al centravanti venne tolta la fascia di capitano. Sul ritorno a Milano di Nainggolan, invece, al momento nessun comunicato ufficiale. Non è ancora stato reso noto, inoltre, se l'ex Roma prenderà parte o meno alla tournée della squadra nerazzurra in Asia, al via da martedì. Un viaggio che invece non sarà affrontato da Icardi, che come spiegato dall'Inter, "proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico".

La stagione di Nainggolan all'Inter

La stagione 2018-2019 è stata la prima all'Inter per Nainggolan, acquistato dalla Roma. Per il centrocampista un'annata tra alti e bassi, anche a causa di qualche problema fisico, conclusa comunque con 29 presenze e 6 gol in campionato, tra cui quello pesantissimo all'Empoli all'ultima giornata, che ha garantito ai nerazzurri il pass per la Champions League.