È lo spagnolo Marc Márquez il vincitore del Gran Premio di Germania nella classe MotoGP (IL RACCONTO DELLA GARA – LA CLASSIFICA). Il campione del mondo in carica arriva davanti a tutti mettendosi alle spalle Viñales e Crutchlow. Per il classe ’93 si tratta del decimo successo consecutivo sulla pista tedesca del Sachsenring: dal 2010 con la 125, il catalano ha vinto tutte le gare disputate su questo circuito. Per quanto riguarda gli altri piazzamenti, quarto Petrucci, quinto Dovizioso, mentre Rossi, partito undicesimo, arriva ottavo.

Domina Marquez

Partito dalla pole position (anche in questo caso la decima consecutiva dal 2010) con il record della pista, Márquez scappa fin dal primo giro con i soli Viñales, vincitore dell’ultimo GP in Olanda, e Rins che provano nei primi giri a tenere il ritmo del campione del mondo. Un ritmo in realtà insostenibile da parte degli avversari tant’è che proprio Rins, con la sua Suzuki, cade a 10 giri dal termine nel tentativo di ridurre il margine con il connazionale. Il catalano sale così a quota 185 punti e allunga su Dovizioso, Petrucci e tutti gli inseguitori.