Lo spagnolo Marc Marquez ottiene la pole e partirà davanti a tutti nel gran premio di Germania. Sul circuito del Sachsenring nelle qualifiche del nono MotoGp della stagione, il pilota della Honda passa in 1:20.195: è il nuovo record della pista (IL RACCONTO DELLE QUALIFICHE - I PILOTI DEL MOTOMONDIALE - LA STORIA DELLA MOTOGP). Per Marquez è la decima pole consecutiva al Sachsenring, considerando tutte le classi. In seconda posizione il francese Fabio Quartararo, terza la Yamaha di Maverick Vinales. La gara della MotoGP sarà domenica 7 luglio alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e SkySport.it.

Indietro gli italiani

Rins partirà quarto, seguito da Miller e Crutchlow. Male gli italiani: settimo Morbidelli, undicesimo Valentino Rossi, dodicesimo Petrucci, protagonista di una brutta caduta a 180 kmh alla curva 9, per fortuna senza conseguenze. Dovizioso non si è invece qualificato per la Q2: la sua Ducati partirà tredicesima.

Marquez guida la classifica

Marc Marquez è saldamente in prima posizione nella classifica del Motomondiale a quota 160 punti, dietro di lui ci sono Dovizioso e Petrucci rispettivamente con un distacco di 44 e 52 punti. Al 4° posto Rins con 101 punti, mentre Valentino Rossi è al quinto posto con 72.

