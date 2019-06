Scattano in Italia gli Europei Under 21 di calcio. È tutto pronto nei 6 stadi italiani che ospiteranno la 22esima edizione della competizione continentale (LE FOTO), che vedrà affrontarsi 12 squadre suddivise in tre gironi. I padroni di casa sono stati inseriti nel girone A con Spagna, Polonia e Belgio. Nel girone B, invece, la Germania campione in carica insieme a Serbia, Austria e Danimarca. Nel girone C, infine, ci saranno Inghilterra, Francia, Romania e Croazia. Dopo la fase a gironi, sarà la volta delle semifinali: il regolamento del torneo prevede che vi accedano le prime classificate di ognuno dei tre gruppi più la migliore seconda. Queste le sedi che ospiteranno le partite della manifestazione: Reggio Emilia, Bologna, Trieste, Cesena, San Marino e Udine. Nel capoluogo friulano si disputerà la finalissima del 30 giugno.

Le date della fase a gironi

La fase a gironi si disputa dal 16 al 24 giugno con due partite al giorno dello stesso girone, una alle 18:30 e una alle 21. Ecco il calendario completo.

Fase a gironi: prima giornata

Domenica 16 giugno

Girone A: Polonia - Belgio (Reggio Emilia, ore 18:30)

Girone A: Italia - Spagna (Bologna, ore 21:00)

Lunedì 17 giugno

Girone B: Serbia - Austria (Trieste, ore 18:30)

Girone B: Germania - Danimarca (Udine, ore 21:00)

Martedì 18 giugno

Girone C: Romania - Croazia (San Marino, ore 18:30)

Girone C: Inghilterra - Francia (Cesena, ore 21:00)

Fase a gironi: seconda giornata

Mercoledì 19 giugno

Girone A: Spagna - Belgio (Reggio Emilia, ore 18:30)

Girone A: Italia - Polonia (Bologna, ore 21:00)

Giovedì 20 giugno

Girone B: Danimarca - Austria (Udine, ore 18:30)

Girone B: Germania - Serbia (Trieste, ore 21:00)

Venerdì 21 giugno

Girone C: Inghilterra - Romania (Cesena, ore 18:30)

Girone C: Francia - Croazia (San Marino, ore 21:00)

Fase a gironi: terza giornata

Sabato 22 giugno

Girone A: Belgio - Italia (Reggio Emilia, ore 21:00)

Girone A: Spagna - Polonia (Bologna, ore 21:00)

Domenica 23 giugno

Girone B: Austria - Germania (Udine, ore 21:00)

Girone B: Danimarca - Serbia (Trieste, ore 21:00)

Lunedì 24 giugno

Girone C: Croazia - Inghilterra (San Marino, ore 21:00)

Girone C: Francia - Romania (Cesena, ore 21:00)

Il calendario dell’Italia

Il sorteggio ha inserito i padroni di casa dell’Italia (I CONVOCATI) nel gruppo A insieme alla Spagna, la sfidante più insidiosa, Polonia e Belgio. L’esordio per gli Azzurrini è il 16 giugno alle 21 allo stadio Dall’Ara di Bologna proprio contro gli spagnoli, che due anni fa eliminarono la Nazionale nella semifinale della competizione. La seconda giornata il 19 giugno, con la partita che vede contrapposta l’Italia alla Polonia, sempre a Bologna alle 21. La fase a gruppi per gli Azzurrini si concluderà sabato 22 giugno alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia con la sfida al Belgio.

Le date delle semifinali

Le due semifinali si disputeranno lo stesso giorno, il 27 giugno. Appuntamento alle 18 e alle 21, rispettivamente allo Stadio Dall’Ara di Bologna e al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le semifinali sono così organizzate:

Giovedì 27 giugno

Semifinale 1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B/C o Vincente Gruppo C (Bologna, ore 18:00)

Semifinale 2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A o Vincente Gruppo C (Reggio Emilia ore 21:00)

La data della finale

Il gran finale è previsto per il 30 giugno alla Dacia Arena di Udine alle ore 20.45. Previsto il tutto esaurito, con 25mila spettatori assiepati sugli spalti dello stadio che ospita le partite dell’Udinese. Nell’impianto friulano, di cui è terminata la ristrutturazione nel gennaio 2016, insieme a quello di Trieste andranno in scena le partite del gruppo B con Germania, Danimarca, Serbia e Austria.