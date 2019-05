Finisce con una sconfitta in casa la stagione del Cagliari, che perde contro l'Udinese per 2 a 1. Una sconfitta indolore per gli uomini di Maran, che erano già matematicamente salvi a 41 punti. La squadra di Tudor conclude invece il suo campionato a 43 punti. Al 18' segna Leonardo Pavoletti, che di testa insacca in rete dopo una mischia nata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. È il suo sedicesimo gol in campionato. Al 52’ annullato per fuorigioco il pareggio dell’Udinese, segnato da Ignacio Pussetto. Al 58' arriva l'1 a 1: un cross di Emil Hallfreðsson termina alle spalle di Cragno. Al 68’ rimonta completata, con De Maio che di testa porta in vantaggio l’Udinese, segnando di testa la sua prima rete stagionale. Serie A, la classifica finale: Juve campione, Atalanta e Inter in Champions