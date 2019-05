È di Lewis Hamilton su Mercedes la pole position nel Gp di Monaco, sesta prova del Mondiale di Formula 1, in programma domani sul circuito di Montecarlo alle 15.10 in diretta esclusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Secondo si piazza il compagno di squadra Valtteri Bottas, terzo Verstappen su Red Bull. Quarto Sebastian Vettel (LE QUALIFICHE). Colpo di scena nella prima manche delle qualifiche: fuori il pilota della Ferrari Charles Leclerc che non va oltre il 16esimo tempo. Il monegasco scatterà però dalla 15esima piazza a causa di una penalità inflitta ad Antonio Giovinazzi, retrocesso al 18esimo posto. Penalità anche per Pierre Gasly (Red Bull), che partirà dall'ottava posizione invece che dalla quinta (LA GRIGLIA DI PARTENZA).

Leclerc in testa dopo le Libere 3

Il pilota monegasco aveva chiuso in testa le terze libere in 1:11.265, lasciandosi dietro agli scarichi della sua Ferrari le Mercedes di Bottas e Hamilton che fino a quel momento sembravano imprendibili. Per Leclerc, però, un’investigazione con sola reprimenda per non aver rispettato il regime di virtual safety quando il suo compagno di squadra Vettel è finito contro le barriere della Santa Devota. I meccanici della Rossa sono stati costretti ad un super lavoro per rimettere in pista la SF90.

Vettel miglior tempo in Q1

Vettel ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di qualifiche del GP di Montecarlo in 1:11.434. Clamorosa invece esclusione di Leclerc sull’altra Rossa. Il pilota non è riuscito a passare la Q1 non andando oltre il 16esimo tempo. Il monegasco partirà così da molto indietro in griglia domani sul circuito di casa.

Verstappen miglior tempo in Q2

Verstappen su Red Bull in 1:10.618 ha ottenuto il miglior tempo nel Q2. Poi le Mercedes di Bottas e Hamilton. Quarto Vettel e quinto Magnussen. Nel Q3 infine le due Mercedes si sono piazzate in testa e partiranno davanti nel Gp di Monaco.

