Roma è di Rafa Nadal per la nona volta. Lo spagnolo batte per due set a uno Novak Djokovic e conquista ancora gli Internazionali d'Italia in due ore e 25 minuti di gioco. L'iberico si è aggiudicato il primo set con un secco 6-0, in appena 38'. Tiratissimo il secondo set finito 6-4, in 59' di gioco, per Djokovic che ha conquistato un break all'ultimo game (IL RACCONTO DEL MATCH). Nel terzo set Nadal ha afferrato subito un break al primo game e poi ha preso il largo, replicando al quinto e al settimo gioco e chiudendo sul 6-1. Una finale spettacolare, come si attendeva il pubblico, ma equilibrata solo nel secondo set, quella giocata sul Centrale del Foro Italico, con il serbo e lo spagnolo, attualmente numero 1 e numero 2 del mondo.

Le statistiche di Nadal e Djokovic a Roma

Nadal si è presentato in finale agli Internazionali di Roma per l’undicesima volta, con un bilancio fino allla vigilia della finale di oggi di 8 trionfi, l'ultimo 12 mesi fa, e 2 sconfitte (entrambe contro Djokovic, peraltro). Per il tennista maiorchino è stata la 50esima finale in un 1000, con 33 titoli messi in bacheca (adesso 34) e la finale numero 118 in carriera, con 80 trofei vinti. Djokovic (TUTTI I NUMERI DI DJOKOVIC - IL TRIONFO DI NOLE AGLI AUSTRALIAN OPEN), prima della sconfitta odierna, aveva vinto quattro volte al Foro Italico (2008, 2011, 2014 e 2015) e nove volte era stato finalista. Quella di oggi è stata la quinta finale tra i due al Foro. Nei precedenti due successi per parte. Adesso Nadal è in vantaggio.