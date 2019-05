Dopo l'ultima giornata di campionato, la Serie B ha emesso i suoi verdetti, tra promozioni e retrocessioni, playoff e playout. L'ultimo turno ha regalato la promozione diretta in Serie A al Lecce guidato da Fabio Liverani, che raggiunge il Brescia, già matematicamente nella massima serie con due giornate di anticipo. I pugliesi tornano in A dopo sette anni di attesa battendo lo Spezia per 2-1 (gol di Petriccione e La Mantia) impedendo così al Palermo, diretto concorrente e fermato sul 2-2 dal Cittadella, di ottenere la promozione diretta in Serie A. I siciliani dovranno quindi passare attraverso i playoff. Grazie al pareggio il Cittadella conquista l'ultimo posto disponibile per i playoff e si unisce così a Hellas Verona, Spezia, Benevento e Pescara. Al Perugia non basta la vittoria per 3-1 sulla Cremonese e resta fuori dalla zona playoff.

La corsa playoff: festa per Pescara, Verona, Spezia e Cittadella

La corsa playoff si è risolta all'ultimo respiro. Il Benevento era l'unica squadra già tranquilla, forte del quarto posto già ottenuto matematicamente. Il Pescara ottiene il pass per i playoff sconfiggendo la Salernitana in casa e terminando così il campionato al quinto posto. Gioia anche per il Verona che batte il Foggia e si piazza al sesto posto sfruttando i passi falsi di Cremonese, Spezia e Cittadella per salire al sesto posto. La Cremonese crolla a Perugia (3-1) e saluta i playoff in favore di Spezia (sconfitto 2-1 dal Lecce) e Cittadella, che rimonta due reti al Palermo e ottiene il punto che vale l'ultimo posto disponibile per sperare nella Serie A.

Retrocedono in C Foggia, Padova e Carpi

Tanti brividi anche in fondo alla classifica nella lotta per non retrocedere o per conquistare almeno un posto nei playout. L'ultima giornata condanna il Foggia, passato in pochi minuti dalla salvezza alla matematica retrocessione. Contro il Verona i pugliesi, passati in vantaggio con Iemmello, vengono rimontati e battuti per 2-1. Le precedenti giornate avevano già emesso il verdetto per Padova e Carpi, già matematicamente in Serie C. Capitolo playout: ci sarà il Venezia che con una clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2 ribalta il Carpi e condanna il Foggia. Ai playout finisce anche la Salernitana dopo la sconfitta per 2-0 contro il Pescara. Saranno quindi veneti e campani a sfidarsi per restare in Serie B. Si salva invece il Livorno, a cui basta il pareggio 1-1 contro il Padova per chiudere a un solo punto dalla zona playout.