Due emozionanti pareggi nella domenica pomeriggio della 35esima giornata del campionato di Serie A. Finisce 3 a 3 tra Parma e Sampdoria, mentre 2 a 2 tra Sassuolo e Frosinone (IL RACCONTO DELLE PARTITE). A segno Gazzola, Quagliarella (che raggiunge quota 25 gol), Defrel, Kucka e Bastoni al Tardini, Sammarco, Paganini, Ferrari e Boga al Mapei Stadium. Un punto prezioso per Parma e Sampdoria, mentre il Frosinone è matematicamente retrocesso in serie B. (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS)

Parma-Sampdoria 3-3

Il Parma ospita la Sampdoria al Tardini. 5-3-2 per i padroni di casa, in attacco con Gervinho c'è Ceravolo. Quagliarella, Defrel, Gabbiadini: gli ospiti sono votati all'attacco, con Jankto a centrocampo che si prende una maglia da titolare. Passano appena due minuti e il Parma va in vantaggio: Gervinho scappa via sulla sinistra con una delle sue fughe in velocità, salta un avversario sulla linea di fondo e serve Gazzola che deve solo appoggiare la palla in rete. Al 26’ rigore per la Sampdoria: Dimarco intercetta un cross nettamente con il gomito. Sul dischetto va Quagliarella, che trasforma con una botta centrale: 1 a 1. Al 38’ gli ospiti passano in vantaggio: sul tiro in diagonale dalla sinistra di Jankto, Sepe si oppone ma non può nulla sul successivo tap-in di Defrel. Nella ripresa al 61' arriva la doppietta di Quagliarella: Pasticcio di Kucka, Praet in posizione centrale allarga sulla sinistra per l’attaccante che di interno destro mette in rete. È il suo 25esimo gol stagionale, che porta la Samp sul 1 a 3. Il Parma però non ci sta e al 66’ conquista un rigore per un netto fallo di Colley su Siligardi: Kucka trasforma con una botta sotto la traversa. Al 71’ la rimonta è completata: Iacoponi di testa impegna Audero che non trattiene e Bastoni insacca da due passi. È il primo gol del difensore in Serie A. Un’espulsione per parte a dine partita, con il rosso per Colley e Kukca. Match avvincente ed emozionante, che termina sul risultato di 3 a 3: un punto prezioso per gli uomini di D’Aversa, che vedono avvicinarsi la salvezza.

Sassuolo-Frosinone 2-2

Al Mapei Stadium il Sassuolo affronta il Frosinone. Per i padroni di casa gioca Matri accanto a Berardi. Sensi confermato trequartista, difesa a tre. 3-5-2 per gli ospiti con Ciano in attacco accanto a Pinamonti. Sammarco davanti alla difesa per scongiurare la retrocessione che potrebbe arrivare aritmeticamente anche in caso di pareggio. È proprio lui a trovare la prima rete all’8', con un diagonale destro dal limite dell'area che si infila perfettamente all'angolino, imprendibile per Consigli. Al 36’ arriva lo 0-2: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Paganini segna di testa. Il Sassuolo accorcia al 66’, con gol di Ferrari, che gira in gol dopo una respinta corta della difesa. Al 78' il Sassuolo trova la rete del pareggio, con il gol di Boga, che si cross di Lirola interviene in scivolata sul secondo palo e insacca. Il pareggio condanna il Frosinone alla retrocessione in serie B.