Si è conclusa con un pareggio (1-1) la sfida tra Genoa e Roma al Ferraris (LA CRONACA DELLA PARTITA). Il risultato consente ai rossoblu di guadagnare un punto preziosissimo in chiave salvezza, mentre per i giallorossi la rincorsa alla Champions diventa complicata (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS).

Primo tempo combattutto, ma senza gol

In un primo tempo bello e combattuto, non sono mancate le occasioni di gol per entrambe le squadre, ma nessuna delle due è riuscita ad andare a segno. La Roma ha fatto gioco, mentre il Genoa è stato molto raccolto, sotto la linea della palla e pronto a ripartire. Veloso e Lapadula i più pericolosi per la squadra di Prandelli. Mentre i giallorossi hanno cercato lo specchio della porta con Dzeko, Fazio - fermato da una grande parata di Radu - e due volte con Lorenzo Pellegrini.

Il secondo tempo si chiude con il pareggio

Nella ripresa, subito pericolosissimo il Genoa, ma non sono mancati anche i tentativi della Roma soprattuto per Dzeko che al 69' e al 73' è stato fermato dalle parate di Radu. Sblocca all'82' per i giallorossi El Shaarawy, con un tiro al volo in diagonale. Ma al 91' ecco il pareggio del Genoa, con Romero che dagli sviluppi di un angolo salta più in alto di tutti e sfruttando un'indecisione di Mirante firma l'1-1. Nel finale di partita, un fallo di Mirante su Sanabria procura al Genoa un calcio di rigore. A tirare in porta è lo stesso Sanabria, ma Mirante para e il match finisce in parità.