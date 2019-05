Bike Festival Garda Trentino: il programma dell'edizione 2019

Il 2019 degli appassionati della mountain bike si apre con il Bike Festival Garda Trentino (dal 3 al 5 maggio a Riva del Garda), uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per il settore. Alla kermesse, giunta alla sua 26esima edizione, si attendono più di 45mila visitatori e circa 3mila atleti che parteciperanno alle varie competizioni della manifestazione. Qui il programma completo della rassegna.

L'Area Expo

Il cuore pulsante dell’edizione 2019 sarà l’Area Expo, a ingresso gratuito, con più di 170 espositori e 300 brand del mondo bike. I visitatori potranno testare i vari modelli in esposizione e provare le novità del mercato. Sono previsti anche spettacoli di freestyle in tutti e tre i giorni del festival. New entry di quest’anno sarà, poi, il "Food court", uno spazio dedicato ai prodotti enogastronomici locali. Gli stand presenti proporranno alcune delle specialità del territorio: dalle bruschette, alla carne salada, passando per i tortel di patate, accompagnate da birra e spritz, per citare solo alcuni dei prodotti a disposizione dei visitatori. Il momento clou sarà, infine, l'Open Night di sabato 4 maggio, a partire dalle 19 fino alle 22:30, sempre presso l'Area Expo.

Il programma di venerdì 3 maggio

Per quanto riguarda l'aspetto agonistico del Festival, si parte venerdì alle 12 con la "Bosch eMTB Challenge supported by Trek", competizione che combina elementi di Enduro, Trail e Orienteering, pensati specificatamente per le bici elettriche. La cerimonia di premiazione, poi, si svolgerà a partire dalle 18:30. Altra novità di questo 2019 sarà inoltre la "Ghost Recon Ride", una corsa aperta a tutti e definita dagli organizzatori "goliardica", che partirà alle 12:30 del 3 maggio e proporrà ai partecipanti suggestivi itinerari attorno al Lago di Ledro. In questo caso, la premiazione è prevista per le 18.

La maratona di sabato 4 maggio

Programma piuttosto fitto anche nella giornata di sabato 4 maggio con la "Rocky Mountain BIKE Marathon", competizione in cui i partecipanti possono scegliere tra diverse distanze. La gara avrà luogo sabato mattina con partenza alle 7:30 e arrivo al centro di Riva del Garda. Alle 14 si terrà la cerimonia di premiazione per la categoria "Facile & Piccola", mentre alle 16 quella per la categoria "Extrema & Grande".

La cerimonia di chiusura

Domenica 5 maggio cala il sipario sul festival con la "Scott Enduro", con partenza alle 8:30 e cerimonia di premiazione a seguire. E nella giornata conclusiva della kermesse, anche i più piccoli potranno dimostrare il proprio talento sulle due ruote nello "Scott Junior Trophy". La gara sarà divisa in due gruppi: gli atleti nati dal 2011 al 2016 che partiranno alle 10:30 e quelli nati dal 2005 al 2010, con partenza alle 12:30. La premiazione di entrambe le categorie si terrà alle 14:30, mentre alle 16 ci sarà la cerimonia di chiusura del Festival.