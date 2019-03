Biciclette elettriche: le novità del mercato

Il mercato delle bici elettriche in Italia è in crescita. Secondo i dati più recenti di Confidustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) relativi al 2017, nel nostro Paese sarebbero state vendute 148 mila e-bike, pari ad una crescita del 19% rispetto al 2016. Numeri in aumento sono stati fatti registrare, nel 2017 rispetto al 2016, anche nella produzione (+48%) e nell'esportazione (oltre il 50%) di bici elettriche. Alla luce di un mercato in ascesa, dalle mountain bike ai modelli da corsa su strada fino a quelli più adatti alla città, ecco allora alcune delle novità del settore disponibili per questo 2019.

Haibike Xduro Nduro 10.0

La Haibike Xduro Nduro 10.0 fa parte della gamma Flyon che mette a disposizione un totale di dieci modelli, ognuno dei quali ha un telaio in carbonio, sensori di velocità e un motore tedesco da 120 Newton per metro di potenza. La batteria da 630 wattora e 48 volt è nascosta nel telaio e alimenta, tra le altre cose, un display centrale a colori sul manubrio. La batteria della Haibike è ricaricabile all'80% in circa 60 minuti. Tutti i modelli di questa gamma dovrebbero essere disponibili sul mercato a partire da maggio 2019 ad un prezzo di 8999 euro.

Ghost Hybride Sl AMR X

Tra i modelli di e-mountainbike disponibili sul mercato in questo 2019 c'è anche la linea Hybride Sl AMR X di Ghost dotata di motore Shimano, batteria da 503 wattora semi integrata, sospensioni anteriori da 140 millimetri e ammortizzatore posteriore a molla. Il peso complessivo della bici è di 21 chilogrammi, per un costo di 6499 euro.

Raleigh Redux Ie

Tra le soluzioni proposte per i pendolari metropolitani impegnati a spostarsi in città per lavoro, Digital Trends suggerisce il modello Raleigh Redux Ie. Il valore di questo modello è di 3000 dollari, poco più di 2500 euro. Può raggiungere fino a 45 chilometri orari di velocità, mentre la batteria in ioni di litio garantisce un'autonomia di circa 128 chilometri.

Espin Sport

Per un buon rapporto qualità prezzo, secondo Digital Trends, si potrebbe optare per il modello Espin Sport, che costa 1588 dollari (1422 euro). L'Espin è alimentata da un motore da 350 watt che garantisce un'autonomia di 80 chilometri. La batteria è rimuovibile e si ricarica completamente in circa cinque ore.

Gazelle Orange C330 HMB

Per chi, invece, punti principalmente al comfort nella scelta della sua bici elettrica, la Gazelle Orange C330 HMB è una soluzione possibile: autonomia di 60 chilometri, cinque ore per una carica completa della batteria e motore da 250 watt. Il costo del modello si aggira attorno ai 3400 euro. La Gazelle, scrive Wired, è uno dei modelli più popolari in Europa, pensato apposta per i pendolari metropolitani, nonostante un peso di più di 24 chili, batteria compresa.

Cooper E

Gli appassionati che, invece, preferiscono un design tradizionale possono virare sulla Cooper E. Questo modello pesa poco meno di 13 chili, ma ha un'autonomia di circa 25 chilometri, inferiore rispetto ad altri modelli. Il costo è di poco più di 2600 euro.