Finisce in parità, con il punteggio di 1-1, la semifinale d’andata tra l’Eintracht Francoforte e il Chelsea. Di Jovic e Pedro le reti, entrambe nella ripresa, che lasciano in bilico la qualificazione per la finale di Baku. Il match di ritorno a Stamford Bridge è previsto per il prossimo 9 maggio. (LA CRONACA DELLA PARTITA)

Primo tempo: la sblocca Jovic, pareggia Pedro

Sarri si presenta alla sua prima semifinale europea in carriera con Hazard e Higuain in panchina: sono Willian, Pedro e Giroud a formare il trio offensivo. Dopo una fase di studio e senza particolari emozioni, al 18’ bella azione al limite dell'area da parte dei tedeschi che porta al cross Da Costa, ma Kepa esce in presa bassa e sventa la minaccia. È il preludio al gol del vantaggio che arriva al 22’ con Jovic, gioiello di casa, che mette di testa alle spalle di Kepa su cross di Kostic. Al 27’ reagisce il Chelsea con Pedro: lo spagnolo calcia al volo di sinistro da fuori, palla di poco fuori. Al 42’ ancora una chance per i Blues con Loftus-Cheek che parte da sinistra e calcia non trovando la porta. Il giovane inglese è protagonista poco dopo nel gol del pareggio per il Chelsea: è lui, infatti, a servire Pedro che in area di rigore stoppa e calcia di sinistro battendo il portiere Trapp al 44’. (I RISULTATI - LE CLASSIFICHE - EUROPA LEAGUE: GOL E HIGHLIGHTS)

Secondo tempo: ci prova il Chelsea ma non sfonda

È del Chelsea la prima grande occasione della ripresa: una chance che arriva al 53’ con Loftus-Cheek che da pochi metri calcia su assist di Pedro ma colpisce male e manda la sfera alta sulla traversa. Al 56’ sono ancora i Blues a cercare la rete del vantaggio, questa volta con Willian che tira debolmente tra le braccia di Trapp. Dopo due minuti, è un altro brasiliano, David Luiz, a sfiorare il vantaggio per il Chelsea direttamente su calcio di punizione, palla sulla traversa deviata dal portiere ex Paris Saint Germain. Al 61’ Sarri decide di giocarsi la carta Hazard. Proprio il belga si fa vedere al 74’ con un tiro al volo dopo la respinta di Trapp sul tiro di Loftus-Cheek ma la sua conclusione viene deviata in calcio d’angolo. All’81 arriva la prima grande occasione dell’Eintracht nel secondo tempo: grande lavoro di Da Costa che supera un paio di avversari e mette in mezzo, Paciencia non arriva per questione di centimetri. Nel finale, sale il ritmo dei padroni di casa che sfiorano la rete all’85’ prima, con un colpo di testa di Abraham, e all’86’ poi, ma si salvano i Blues che portano a Londra un prezioso 1-1.