Importante vittoria per l’Arsenal che batte 3-1, in rimonta, il Valencia di Marcelino. Di Diakhaby il vantaggio iniziale per gli spagnoli, ribaltato poi dalla doppietta di Lacazette e dal gol allo scadere di Aubameyang. Giovedì 9 maggio il ritorno al Mestalla. (LA CRONACA DELLA PARTITA)

Primo tempo: Lacazette ribalta la rete di Diakhaby

Inizia bene l'Arsenal che fa possesso palla l’Arsenal ma la prima grande occasione arriva al 7’ per il Valencia: schema degli spagnoli su calcio piazzato, la palla arriva a Garay che da pochi passi manda alto sulla traversa. Passano soltanto tre minuti e questa volta lo schema per gli ospiti riesce perfettamente con Parejo che calcia dalla bandierina, Rodrigo fa la sponda al centro e Diakhaby mette dentro di testa il gol dello 0-1. Lo svantaggio è uno choc per i Gunners che rischiano di subire il raddoppio già al 15’: Parejo calcia da fuori, para Cech, sulla respinta rischia il pasticcio Maitland Niles ma Guedes non ne approfitta. Dal possibile 0-2, si passa all’1-1 con la rete di Lacazette al 18’. Il francese, in contropiede, sfrutta l’assist di Aubameyang e appoggia in rete a porta vuota. Al 26’ arriva immediato il raddoppio dei londinesi ed è ancora Lacazette a mettere la firma: l’ex Lione schiaccia di testa un cross di Xhaka, Neto prova a respingere ma la palla sbatte prima sul palo e poi supera interamente la linea. Il vantaggio galvanizza i padroni di casa che sfiorano il 3-1 con un tiro al volo di Aubameyang al 33’, palla a pochi centimetri dalla traversa. Prima dell’intervallo ancora qualche tentativo da parte degli uomini di Emery ma si va al riposo sul 2-1. (I RISULTATI - LE CLASSIFICHE - EUROPA LEAGUE: GOL E HIGHLIGHTS)

Secondo tempo: la chiude Aubameyang

Ritmi bassi all’inizio del secondo tempo con i padroni di casa che gestiscono la palla e gli ospiti che provano a ripartire ma senza successo. Al 50’ Soler prova a calciare dalla distanza, ma la sfera viene deviata da un suo compagno e finisce lontana dallo specchio della porta. Al 62’ Lacazette vicino alla tripletta: il francese riceve un cross di Aubameyang ma manca la palla a pochi centimetri dalla porta difesa da Neto. Al 66’ ancora un errore del centravanti classe ’91 che si ritrova a tu per tu con il portiere avversario dopo un rimpallo ma calcia sul ginocchio dell’estremo difensore brasiliano. Al 73’ si fa vedere il Valencia con il neo entrato Gameiro, bravo Cech a chiudere lo specchio della porta all’attaccante francese. All’89’ arriva il gol del 3-1 per i padroni di casa: Kolasinac crossa al centro e trova il gabonese Aubameyang pronto a calciare al volo e chiudere definitivamente il match.