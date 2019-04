Il match tra Bologna ed Empoli ha aperto la 34esima giornata di serie A. Una sfida per la salvezza a tutti gli effetti, vinta per 3 gol a 1 dalla squadra di Mihajlovic, reduce dalla vittoria contro la Sampdoria. Il Bologna trova così tre punti fondamentali, andando a +8 sulla terz'ultima ed è praticamente quasi salva. Si fa invece sempre più dura per l'Empoli che rimane nella zona rossa (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS).

Primo tempo: il vantaggio dell'Empoli

Già al 3' del primo tempo, Orsolini sfiora il vantaggio dopo che l'Empoli sbaglia clamorosamente un rinvio difensivo, ma la palla non va a segno. Arriva poi il primo cartellino giallo della partita: è per Pajac, per un intervento in scivolata su Dzemaili. Al 15' arriva la seconda occasione per il Bologna con Sansone che serve Palacio, ma la palla è fuori. Due minuti dopo è la squadra toscana che, alla sua prima vera occasione, passa in vantaggio con Pajac che segna il gol del 1-0: un traversone dalla sinistra sorprende Skorupski e si insacca direttamente in porta. Secondo giallo al 25' per Mbaye che commette fallo su Pajac. Il giocatore era diffidato, salterà dunque Milan-Bologna. La partita prosegue con altre due occasioni perse per il Bologna, a firma di Sansone e Dzemaili. Al 35' è il terzo giallo, questa volta per Orsolini. Pochi minuti prima del fischio del fine primo tempo, la squadra di Andreazzoli perde due occasioni per aumentare il suo vantaggio: i tiri di Caputo e Farias non entrano in porta (IL RACCONTO DELLA PARTITA).

Secondo tempo: il 3-1 del Bologna

Poco dopo la ripresa del secondo tempo, arriva il pareggio del Bologna: al 51' Soriano segna il suo secondo gol in campionato. Sul cross di destro di Sansone, da sinistra verso il secondo palo, il centrocampista si fa trovare pronto e di testa insacca facilmente. Il gioco prosegue con un altro cartellino giallo per Krunic che commette fallo su Pulgar a centrocampo. Dieci minuti dopo il sorpasso del Bologna viene negato con un gol annullato a Palacio per un fuorigioco confermato dal Var. Altra occasione persa per il Bologna con Orsolini che, al 66', spreca un tiro a pochi passi dalla porta. È poi il turno dell'Empoli che manca il sorpasso con un tiro di testa di Caputo alzato sopra la traversa da Skorupski. L'ultimo cartellino giallo della partita è per Soriano: anche lui, già diffidato, salterà il Milan. All'82' arriva il 2-1 del Bologna con Orsolini che si accentra dalla destra e calcia un sinistro potente che si infila quasi all'incrocio dei pali. Un risultato che viene consolidato nel terzo minuto di recupero: Sansone segna il 3-1 e chiude la partita in favore della squadra di Mihajlovic.