Impresa di Fabio Fognini. Il tennista ha vinto il Masters di Montecarlo, vincendo in finale contro il serbo Lajovic per . E' il primo Masters vinto dall'azzurro nella sua carriera: l'atleta ligure ha vinto la partita in due set, 6-3 6-4, nonostante un leggero infortunio nel secondo set. L'ultimo italiano vittorioso sulla terra rossa monegasca fu Nicola Pietrangeli nel 1968, mentre l'ultimo finalista del torneo era stato l'allenatore di Fognini, Corrado Barazzutti, nel 1977. (LA CARRIERA DI FOGNINI)

Le prime parole: “Non riesco a crederci”

"Grazie a tutti, sono nato qua vicino, vincere questo torneo per me è straordinario: ancora non riesco a crederci. Bravo a Lajovic: la prima finale è dura, continui a lavorare, presto toccherà a lui". Cosi' Fabio Fognini, nel discorso ufficiale del dopopartita a Montecarlo, celebra il trionfo nel Master 1000 del Principato. "Ringrazio il mio team, la famiglia, Flavia, che mi sopporta e supporta. Ringrazio Alma e i fisioterapisti. E... Non so più che dire... Anzi, ho una dedica speciale per mia madre che farà il compleanno", ha concluso.

La corsa di Fognini

Fognini ha giocato oggi la finale numero 19 in carriera: in totale ha vinto 9 titoli. Nel corso del torneo di Montecarlo il tennista ligure ha sconfitto Rublev, Zverev, Coric e Rafael Nadal.

La vittoria in semifinale contro Nadal

Quello di oggi è stato il primo incontro di sempre tra Lajovic e Fognini. Fognini in semifinale ha battuto in due set Rafael Nadal, numero due del mondo e campione uscente nel Principato. Il tennista ligure ha battuto il Re della Terra rossa per 6-4 6-2. Nei 14 precedenti contro Rafa Nadal, Fognini era stato capace di vincere solamente in 3 occasioni. Lajovic, che finora non aveva perso un set nel corso del torneo, ha invece superato il russo Danil Medvedev.

