Impresa di Fabio Fognini contro Rafa Nadal: il tennista ligure ha battuto il Re della Terra rossa per 6-4 6-2 nella semifinale del Master 1000 di Montecarlo. In finale troverà il serbo Lajovic, che ha battuto a sopresa il russo Medvedev. Nei 14 precedenti contro Rafa Nadal, Fognini era stato capace di vincere solamente in 3 occasioni.

La partita

Grande partita di Fognini, che è stato capace di mettere in difficoltà fin dall’inizio il campione spagnolo. Nadal vede così interrompersi la serie positiva di 18 partite nel torneo di Montecarlo: l’ultima sconfitta risaliva alla finale dell’edizione 2015, vinta dal serbo Djokovic. È la prima finale in un master 1000 per Fognini.

Fognini: “Ora voglio la mia Pasqua più bella”

"Senza ombra di dubbio una grande vittoria, sono molto felice, c'era tanto vento era difficile. Ma sono contento di aver battuto Nadal qui davanti alla mia famiglia, ai miei amici". Fabio Fognini si gode l'impresa messa a segno a Montecarlo contro lo spagnolo n.2 al mondo e si prepara alla finalissima di domani con Lajovic. "Speriamo di festeggiare domani una bella Pasqua", sorride ai microfoni di Sky il tennista azzurro.

