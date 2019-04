Passo falso del Milan nella corsa per un posto in Champions League nel match di apertura della 33esima giornata. I rossoneri vengono raggiunti dal Parma sull’1-1 nel finale e lasciano sul terreno due punti importanti con le dirette concorrenti (Roma, Atalanta, Lazio) che inseguono a breve distanza. Al vantaggio momentaneo del Milan firmato da Samuel Castillejo risponde nel finale Bruno Alves con una magistrale punizione dal limite. Il Milan sale a quota 56, il Parma a 36, quasi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Parma pericoloso, poco Milan

Più Parma che Milan in avvio. Crociati molto pericolosi al 13’: in contropiede Gervinho riceve palla all'interno dell'area di rigore, ma viene anticipato in uscita da Donnarumma. Il contatto c’è ma il portiere del Milan colpisce la palla, l’arbitro Valeri lascia correre. Cinque minuti dopo ancora Parma vicino al gol con una spettacolare rovesciata dell’ex Kucka: Donnarumma rimane immobile ma il pallone finisce di poco a lato. Il Milan si fa vedere al 26’ con un cross dalla destra di Suso che Borini non riesce a intercettare con precisione. I rossoneri guadagnano territorio e cominciano a occupare stabilmente la metà campo parmense, ma sono i padroni di casa ad andare vicini al gol ancora una volta, al 39’. Scozzarella colpisce di testa e Donnarumma devia con un grande riflesso, sulla ribattuta c'è Gervinho, che però sbaglia completamente la conclusione, tirando fuori.

La sblocca Castillejo, pareggio Parma con una gran punizione di Bruno Alves

La partita è decisamente più bloccata in avvio di ripresa. Il Milan non riesce a trovare i varchi giusti per bucare la difesa del Parma e sono davvero poche le azioni offensive da segnalare da entrambe le parti. Al 69’ il Milan trova però la rete con Castillejo, entrato da pochi minuti. Cross dalla fascia destra di Suso, lo spagnolo si ritrova il pallone sulla testa quasi per cuso, ma riesce a indirizzare il pallone alle spalle di Sepe. Poco dopo il Milan si vede annullare un gol per un fuorigioco di Cutrone. Intanto il Parma trova subito la forza di reagire. Siligardi anticipa Donnarumma in uscita, ma la conclusione del centrocampista del Parma viene deviata in extremis da Zapata e termina sul palo. All’87’ il Parma trova il pareggio con una precisa punizione di Bruno Alves dal limite, che va a insaccarsi nell’angolino alla destra di Donnarumma. Nei minuti finale ancora qualche sofferenza per il Milan in contropiede, ma alla fine è 1-1.