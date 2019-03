Finisce 1-1 il match del Franchi tra Fiorentina e Torino. Un pari che serve a poco per le ambizioni europee di entrambe le squadre. È Giovanni Simeone a segnare per la Viola mentre è di Baselli il gol che vale l'1-1. Decisivo in più occasioni il portiere ospite Sirigu. (CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS)

Primo tempo: gol di Simeone, poi super Sirigu

Con Federico Chiesa fuori causa per via di un infortunio, tocca a Giovanni Simeone sostituire il gioiello viola. Ed è proprio il Cholito a segnare dopo appena sette minuti il gol dell’1-0: l’argentino riceve un assist di Vitor Hugo e deposita in rete dopo aver saltato Sirigu in dribbling. Il portiere granata, però, è protagonista assoluto qualche minuto dopo con un paio di parate che tengono in partita gli ospiti. Così, dopo aver reclamato per un presunto rigore subito da Belotti, è Baselli a segnare il gol dell’1-1 con uno splendido tiro da fuori area sul quale è incolpevole il portiere della Fiorentina, Lafont. Pochi minuti più tardi è ancora Sirigu a salvare i suoi con un intervento in uscita su Simeone.

Secondo tempo: tanti cambi, poche emozioni

Dopo un primo tempo particolarmente emozionante, le squadre rientrano in campo giocando a ritmi molto meno alti. Da segnalare i tentativi viola con Mirallas e Muriel, così come quelli del Torino di Ansaldi e Zaza, quest’ultimo entrato al posto dell’infortunato Iago Falque. Il risultato però rimane invariato sull’1-1 nonostante gli ingressi di Vlahovic per la Fiorentina e Berenguer per gli uomini di Mazzarri. Nel finale, ancora decisivo Sirigu sul tiro di Biraghi.