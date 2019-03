È l’Arsenal l'avversario del Napoli nei quarti di Europa League: lo ha deciso l’urna del sorteggio di Nyon. La gara di andata si giocherà in Inghilterra, ritorno in Italia. Se dovessero passare il turno, gli azzurri affronteranno la vincente tra Villarreal e Valencia. I quarti di finale si giocheranno l'11 e il 18 aprile, mentre le semifinali sono in programma per il 2 e 9 maggio. Sono stati effettuati anche i sorteggi dei quarti di finale della Champions League: la Juventus affronterà l’Ajax e se dovesse approdare in semifinale l’avversaria sarà la vincente tra Manchester City e Tottenham.

Le altre sfide

I quarti vedranno anche il derby spagnolo tra Villarreal e Valencia e Eintracht-Benfica. L'ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri affronta con il suo Chelsea lo Slavia Praga, che ha eliminato a sorpresa il Siviglia. Le vincenti delle ultime due partite si sfideranno nell'altra semifinale.