Champions League, Psg-Manchester United 1-3: gol e highlights

Dopo la secca vittoria per 2 a 0 all'Old Trafford, il Psg crolla in casa e viene eliminato dalla Champions League per mano del Manchester United. Al Parco dei Principi finisce 1-3, grazie alla doppietta di Lukaku e al gol su rigore nel recupero Rashford. Inutile, al 12' del primo tempo, il momentaneo pareggio siglato da Bernat.

La partita

Al minuto numero due il gol di Lukaku accende le speranze dei Red Devils. Al 12', però, arriva il pareggio di Bernat che sembra dare la qualificazione al Psg. Al 30' un errore di Buffon permette a Lukaku di portare nuovamente in vantaggio il Manchester United, riaprendo il discorso qualificazione. Nel secondo tempo, quando ormai il passaggio del turno sembrava nelle mani del Psg, arriva il gol-qualificazione dei Red Devils su calcio di rigore al minuto 93: Rashford batte Buffon, e lo United vola ai quarti di finale.

L’andata, i precedenti e le statistiche

Nella partita d’andata il Psg aveva espugnato l’Old Trafford per 2 a 0, con le reti segnate da Kimpembe e Mbappe. Il match degli ottavi di finale era anche l’unico precedente in partite ufficiali tra le due formazioni: l’unico altro incontro tra i parigini e il Manchester United era avvenuto durante l’International Champions Cup, nell’estate del 2015, ed anche in quel caso il Psg aveva vinto per 2 a 0.

Il Paris Saint Germain, in ambito nazionale, è saldamente in testa alla Ligue 1: la seconda in classifica, il Lille, è lontana 17 punti. In Premier League, invece, lo United è quarto – ultima posizione utile per l’accesso alla prossima edizione della Champions – dopo un inizio di campionato stentato che era costato la panchina a José Mourinho.