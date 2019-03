Champions League, Real Madrid-Ajax 1-4: gol e highlights

L’Ajax schianta 4 a 1 il Real Madrid al Bernabeu, e vola ai quarti di finale di Champions League. I Blancos, campioni in carica delle ultime tre edizioni, vengono travolti dalle reti di Ziyech, Neres, Tadic - dopo lunga consultazione del Var su un pallone che sembrava uscito in fallo laterale - e Schone: inutile la rete del momentaneo 3 a 1 segnata da Asensio. Il Real Madrid abdica così dal trono d’Europa, dopo aver vinto le ultime tre edizioni della Champions League.

(LA CRONACA DELLA PARTITA - I RISULTATI - LE CLASSIFICHE - SERIE A: GOL E HIGHLIGHTS)

Numeri e statistiche di Real Madrid e Ajax

Prima di oggi il Real Madrid aveva vinto le ultime 7 partite in tutte le competizioni contro l’Ajax. L’ultima vittoria dell’Ajax contro le Merengues era datata novembre 1995. Gli spagnoli, campioni in carica, hanno vinto quattro delle ultime cinque edizioni di Champions League. La Juventus, prima di stasera, era stata l'ultima squadra ad eliminare il Real in una fase a eliminazione diretta della Champions League, nelle semifinali 2014/15. Inoltre il Real ha raggiunto le semifinali di Champions League in ciascuna delle ultime otto edizioni, una striscia record nella storia della competizione interrotta questa sera. Per quanto riguarda l’Ajax, erano passati 22 anni da quando ha superato una fase ad eliminazione diretta di Champions League nel 1996/97, quando la squadra olandese ha battuto l’Atletico Madrid ai quarti di finale, prima di essere eliminata dalla Juventus in semifinale. L'ultima vittoria in trasferta per l'Ajax nella fase ad eliminazione diretta di Champions League era stata proprio nel marzo 1997, a Madrid, contro l'Atlético (3-2).