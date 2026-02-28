Sanremo 2026, il bilancio di Carlo Conti: "Il Festival è sano"

Il direttore artistico e conduttore, intervistato da Alessio Viola, racconta a Sky TG24 che esperienza è stata la sua quinta e ultima volta all'Ariston

È un bilancio positivo quello che Carlo Conti traccia della 76esima edizione del Festival di Sanremo, la quinta e ultima da lui diretta e condotta. A poche ore dalla serata finale (LA DIRETTA - LA SCALETTA), che decreterà il vincitore, Conti è stato raggiunto nel suo camerino dal giornalista di Sky TG24 Alessio Viola, che lo ha intervistato. "Ancora una volta il Festival è sano - ha detto Conti - vince e quindi andiamo avanti così, con il sorriso sulle labbra".

Non sono mancate le polemiche, "chi dice bianco, chi dice nero, chi dice fucsia, chi dice blu, ma è proprio la forza del Festival, è qualcosa che ci permette di parlare tutti insieme della stessa cosa, di riunirci, magari anche di discutere, come quando gioca la nazionale", ha aggiunto Conti,. per il quale il periodo più difficile non è la settimana in cui si consuma l'evento ma un altro: "Gli ultimi 15 giorni di novembre, quando poi devi dare il 1° dicembre gli annunci al TG1 dei big in gara. La scelta è difficile e non ci dormo la notte, mi vengono in mente dei ritornelli di brani che ho accantonato, o dei testi meravigliosi che avevo escluso".

Alla domanda se questo sia il suo Festival più difficile, Conti risponde: "Sicuramente no, anzi, quello più facile di tutti perché dopo cinque anni un pochino la macchina la conosci. E poi questo è ancora più facile perché avendo fatto tutti quei record lo scorso anno dovevo battere me stesso. È come una grande squadra di calcio, una squadra che vince 5-0 e la partita dopo 3-0: comunque ha vinto".

