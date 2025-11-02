Nel giorno del cinquantesimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, SZ Sugar pubblica per la prima volta “Musica per una fine”, una composizione rimasta inedita per oltre venticinque anni. Il brano, firmato da Ennio Morricone nel 1998, nasce da un progetto mai realizzato che unisce la voce registrata di Pasolini al suono di coro, orchestra e nastro magnetico. Al centro della composizione c’è “Gli italiani”, testo affidato da Pasolini a Morricone e recitato dal poeta stesso. La registrazione è stata realizzata al Teatro Verdi di Firenze con l’Orchestra della Toscana e il Coro Harmonia Cantata, diretti da Raffaele Puccianti, e con il supporto tecnico di K-array, azienda toscana specializzata in sistemi audio professionali.

Un album per il documentario “Cronologia di un delitto politico”

In contemporanea, SZ Sugar pubblica anche l’album “Pasolini, Cronologia di un delitto politico” di Stefano Pilia, colonna sonora del documentario omonimo di Paolo Fiore Angelini, prodotto dalla Cineteca di Bologna nel 2022. Il film costruisce un parallelo tra Pasolini e la figura di Cristo, partendo da “Il Vangelo secondo Matteo” del 1964. Pilia rielabora “Erbarme dich, mein Gott” dalla Passione secondo Matteo di Bach, giocando con simmetrie e manipolazioni armoniche per creare un paesaggio sonoro sospeso tra spiritualità e tensione civile.

Morricone lirico: a dicembre la prima assoluta di “Partenope”

Il percorso di riscoperta delle opere meno note di Morricone prosegue con “Partenope. Musica per la sirena di Napoli”, l’unica opera lirica del Maestro, composta nel 1995 e mai rappresentata. La prima assoluta andrà in scena il 12 e 14 dicembre al Teatro di San Carlo di Napoli, con la regia di Vanessa Beecroft e la direzione di Riccardo Frizza. Sul palco, Jessica Pratt e Maria Agresta nel ruolo di Partenope, Francesco Demuro come Melanio, Désirée Giove nei panni di Persefone e la voce narrante di Mimmo Borrelli. L’opera chiuderà la rassegna “Napoli Millenaria”, promossa dal Comune per celebrare i 2500 anni della città.

Accanto a SZ Sugar, che esplora la “musica assoluta” di Morricone, CAM Sugar – sempre del gruppo – ne cura invece l’universo delle colonne sonore. Lo testimonia la giornata “Morricone Segreto”, in programma il 15 novembre alla Triennale di Milano, all’interno del festival SLAM – Sounds Like a Movie, con ascolti d’archivio e materiali inediti del Maestro.