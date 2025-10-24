La diaspora delle Vele, il trailer del documentario Sky Original

Presentato in anteprima alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, scritto e diretto da Francesca Comencini. Una produzione Cattleya e Sky Studios in collaborazione con il Comune di Napoli e il Comitato Vele di Scampia. Su Sky Documentaries nel 2026 e in streaming su NOW

È stato rilasciato oggi il teaser trailer del documentario Sky Original La diaspora delle Vele, scritto e diretto da Francesca Comencini, in occasione della presentazione alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma.

Attraverso le testimonianze dirette di alcuni degli abitanti, il film racconta l’attesa e le speranze di chi ha dovuto abbandonare le proprie abitazioni nelle Vele di Scampia, in seguito al tragico crollo di un ballatoio della Vela Celeste nel luglio 2024. Ricollocati in alloggi provvisori, questi cittadini attendono di poter tornare nel nuovo quartiere in costruzione a Scampia e alle proprie Vele: un luogo controverso ma profondamente radicato nell’anima di chi vi è cresciuto.

Le parole di Francesca Comencini

Francesca Comencini, autrice del documentario ha dichiarato: “Quando Riccardo Tozzi mi ha proposto di fare questo documentario non ho esitato un attimo, prima ancora di saperne di più, il primo pensiero è stato tornare alle Vele, un luogo con il quale avevo sviluppato un legame fortissimo. La fiducia degli abitanti delle Vele, ora spostati in altri luoghi, mi ha onorato e mi ha guidato. Presentare questo lavoro in un contesto prestigioso come la Festa del Cinema di Roma è per me motivo di grande orgoglio”.

Il documentario arriverà nel 2026 su Sky Documentaries e in streaming su NOW. Una produzione Cattleya e Sky Studios, in collaborazione con il Comune di Napoli e il Comitato Vele di Scampia.

SINOSSI

Il 22 luglio 2024 il cedimento di uno dei ballatoi nella Vela Celeste di Scampia ha provocato la morte di tre persone e dodici feriti. Dopo la tragedia, il piano di rigenerazione delle Vele avviato dal Comune di Napoli subisce una drastica accelerazione e quasi 2000 persone ancora residenti alle Vele vengono evacuate per ricollocarsi in alloggi provvisori, in attesa di tornare a Scampia nel nuovo quartiere attualmente in costruzione. Questo documentario racconta, attraverso le loro voci, frammenti di storie di alcune/i di loro.