Alla kermesse romana arrivano Good Boy e Il falsario: due storie disturbanti e potenti, tra thriller psicologico e cronaca nera, con le interpretazioni magnetiche di Stephen Graham e Pietro Castellitto

Nella quinta giornata della Festa del Cinema di Roma, il programma ha proposto due titoli intensi e profondamente diversi, ma accomunati da una riflessione sull’identità e sul lato oscuro dell’animo umano. Da una parte Good Boy, thriller psicologico diretto da Jan Komasa, con Stephen Graham e Anson Boon nei ruoli principali; dall’altra Il falsario, firmato da Stefano Lodovichi, con Pietro Castellitto protagonista assoluto. Due interpretazioni magnetiche per due storie che interrogano lo spettatore su redenzione, manipolazione e desiderio di lasciare un segno.

Good Boy: quando la redenzione diventa prigionia

Nel suo debutto in lingua inglese, Jan Komasa ci porta dentro un incubo domestico. Good Boy racconta la storia di Tommy, un diciannovenne problematico che si risveglia incatenato in un seminterrato, prigioniero di una famiglia che vuole “rieducarlo”. Stephen Graham interpreta Chris, il capofamiglia, con una performance magnetica e inquietante. “L’amore è sempre meglio dell’odio”, ha detto l’attore in conferenza stampa, “non devi picchiare un ragazzino, devi comunicare con lui”. Accanto a lui, Anson Boon regge il confronto con una prova intensa e fisica, che racconta la lenta trasformazione – o forse la resistenza – di un ragazzo messo alle strette.

Il falsario: un’Italia che ha perso l’innocenza

Con Il falsario, Stefano Lodovichi prende spunto dalla figura reale di Toni Chichiarelli, ma ne fa un personaggio reinventato: un artista guascone, ambiguo, travolto dagli anni di piombo. Pietro Castellitto lo interpreta con intensità, raccontando “la fame di vita e la solitudine” di un uomo senza bussola. “Quella generazione credeva nei cambiamenti storici”, ha detto l’attore, “oggi forse siamo più rassegnati”. Il film, in arrivo su Netflix il 23 gennaio, ricostruisce con precisione l’epoca e mette in scena un’Italia dove arte, potere e criminalità si confondono pericolosamente. Accanto a Castellitto, Giulia Michelini interpreta Donata, una donna in cerca di riscatto, mentre Edoardo Pesce e Claudio Santamaria incarnano rispettivamente la criminalità romana e i servizi segreti deviati.