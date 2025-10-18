Quanto di noi siamo disposti a metterci in gioco e a svelare i nostri segreti, pur di guadagnare tanti soldi? E' una delle domande che pone il film di Davide Minnella, Fuori la verità, presentato alla Festa del cinema di Roma e in sala dal 6 novembre. Claudia Gerini, Claudia Pandolfi e Claudio Amendola in un film corale su verità e menzogna

Cosa succede quando la verità smette di essere un valore e diventa intrattenimento? Quando i sentimenti più intimi si trasformano in contenuti da prime time, e i segreti di famiglia vengono svelati davanti a milioni di spettatori? È da qui che parte Fuori la verità, il nuovo film di Davide Minnella, presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public e in uscita nelle sale italiane dal 6 novembre 2025.

Il film mette al centro una famiglia apparentemente normale – i Moretti – che accetta di partecipare a un game show televisivo in cui si vince solo dicendo la verità. Sempre. Senza filtri. Anche quando fa male. “La prima domanda che mi son fatto – racconta Minnella – è: cosa accade se ognuno di loro entra in questo studio televisivo, e lì è costretto a dire senza filtri tutta la verità e nient'altro che la verità?”. Il risultato è una commedia brillante e tagliente, che riflette con ironia e amarezza su come la verità, oggi, sia ovunque – in tv, sui social, nei talk show – ma spesso sia solo una costruzione. “È sempre una verità costruita”, sottolinea il regista.

Con un cast corale che include Claudio Amendola, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Leo Gassmann, Eleonora Gaggero, Alice Lupparelli, Sara Drago e la partecipazione speciale di Lorenzo Richelmy, Fuori la verità si presenta come una delle sorprese più interessanti della stagione cinematografica italiana.

Famiglie in diretta: tra amore, colpa e bugie

Nel cuore del film c’è la famiglia Moretti: Carolina (Gerini), Edoardo (Amendola) e i loro tre figli. Quando accettano di partecipare al programma, lo fanno per gioco, forse per soldi, forse per vanità. Ma presto si rendono conto che ogni risposta, ogni verità svelata, ha un prezzo. Il format è spietato: un milione di euro in palio, ma solo se si risponde sinceramente a ogni domanda. Nessuna bugia, nessuna omissione.

Il personaggio di Carolina incarna le contraddizioni di una madre che cerca di fare del suo meglio, ma si interroga continuamente sul proprio ruolo. “Forse è l'incubo un po' di tutti i genitori – racconta Claudia Gerini – il senso di colpa perenne, di dire 'ci sono, sono a sostegno', però forse faccio troppo, faccio poco, sono presente, chiedo, non chiedo...”. Il suo personaggio si muove su un filo sottile, tra il desiderio di proteggere i figli e la paura di non conoscerli davvero. “Almeno non bisogna forzare – aggiunge – o comunque almeno sapere l'identità più pura di tuo figlio”.

Accanto a lei, Claudio Amendola interpreta un padre che vive la verità come un dovere morale, ma anche come un rischio. “La verità è anche sinonimo di lealtà, di autenticità – dice – ma allo stesso tempo credo che la bugia, che è diversa dalla menzogna, faccia parte della nostra vita”. Il suo Edoardo è un uomo che ha imparato a convivere con le mezze verità, ma che ora si trova costretto a fare i conti con tutto ciò che ha taciuto.