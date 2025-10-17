Festa del Cinema di Roma, Virzì presenta Cinque secondi con Mastandrea

Alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, Paolo Virzì ha presentato Cinque secondi, il suo nuovo film scritto con Francesco Bruni e Carlo Virzì. Dopo Siccità, il regista livornese torna a una narrazione più intima e malinconica, ambientata in una Toscana rurale e poco turistica. Protagonista è Adriano Sereni, interpretato da Valerio Mastandrea: un avvocato borghese di Roma Nord, travolto da una tragedia familiare che lo ha spinto a isolarsi nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, una dimora decadente. Il film, che uscirà nelle sale italiane il 30 ottobre con Vision Distribution, è stato presentato nella sezione Grand Public del festival.

Mastandrea: è il personaggio più vicino a me che abbia mai interpretato"

Adriano è un uomo che fuma mezzo toscano, evita il contatto umano e si rifugia nel silenzio. La sua routine viene interrotta dall’arrivo di una comunità di giovani — studenti, neolaureati, agronomi — che occupano la villa per riportare in vita i vigneti abbandonati. Tra loro c’è Matilde (Galatea Bellugi), incinta e legata a quel luogo fin dall’infanzia. Il conflitto iniziale si trasforma in convivenza, e Adriano finisce per prendersi cura, a modo suo, della ragazza. “Mi ero commosso già leggendo il soggetto di quindici pagine”, ha raccontato Mastandrea. “Questo ruolo ha toccato corde mie profonde, forse è il personaggio più vicino a me che abbia mai interpretato”.

Un film sul dolore che genera tenerezza

Virzì descrive Cinque secondi come “un film dolorosissimo, ma con uno spiraglio di fiducia verso la possibilità di riparare”. Il regista ha voluto esplorare il buio interiore di un uomo, i suoi dilemmi, il senso di colpa e la riflessione su cosa significhi essere padre, generare figli, costruire una famiglia. “Se Valerio fosse stato impegnato per tre anni con Scorsese, lo avrei aspettato”, ha detto Virzì, sottolineando quanto fosse centrale la presenza dell’attore romano. Nel cast anche Valeria Bruni Tedeschi, Ilaria Spada e Anna Ferraioli Ravel. La produzione è firmata da Greenboo Production e Indiana Production, in collaborazione con Sky e Playtime.