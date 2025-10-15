“Non so che presidentessa sarò”. Paola Cortellesi torna alla Festa del Cinema di Roma, stavolta per presiederne la giuria e, ai microfoni di Sky TG24, spiega cosa significa per lei questo ruolo: “Ho incontrato i miei colleghi, è una giuria prestigiosa. Sono contenta di condividere questo compito con loro. Ci lasceremo sorprendere dai film che vedremo, sono 18”.

Il ricordo dell'esordio di C'è ancora domani

La memoria però torna all’edizione del 2023, quella che segnò il suo debutto alla regia con il pluripremiato C’è ancora domani, che proprio da Roma cominciò la sua straordinaria corsa: “È una grande emozione tornare qua, dove ho potuto mostrare il mio film per la prima volta al pubblico in Italia, a Roma, la mia città. C’è stata una reazione molto calda, è una serata che non dimentico”, ha ricordato.

Sguardo al prossimo film

Intervistata sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, l’attrice e regista ha anche parlato brevemente del suo secondo film, già in lavorazione: "Siamo a buon punto", si è limitata a dire nella giornata in cui viene proiettato come film d’apertura La vita va così del marito Riccardo Milani. Nessun dettaglio sul nuovo progetto da pare di Cortellesi, che ha però ammesso che dopo grande successo del suo debutto da regista, ora è più facile ottenere finanziamenti e che c'è una fiducia maggiore. "Devo ringraziare i miei produttori del primo film perché quando l'ho proposto non è che ci fosse la fila per produrlo – ha detto -. Era un titolo particolare. Ora naturalmente, dopo il successo, c'è più fiducia, ma devo sempre ringraziare chi mi ha creduto quando non ce n'era così tanta".