Alice nella Città: Squali con James Franco e Lorenzo Zurzolo

Presentato ad Alice nella Città e in sala dal 16 ottobre il film diretto da Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo, Francesco Centorame, Ginevra Francesconi e la partecipazione di James Franco. La pellicola che si intitola "Squali" racconta di Max, un ragazzo di diciannove anni che riceve una proposta inaspettata: Robert Price, un imprenditore nel campo delle startup, è interessato a sviluppare l’app che ha creato per aiutare i suoi coetanei a scegliere la facoltà universitaria. Costretto all'improvviso a fare i conti con le proprie paure, con l’incertezza di non sapere quale strada intraprendere e con il desiderio di non rimanere immobile in un mondo che sembra muoversi troppo velocemente, intraprenderà un viaggio che lo porterà a capire cosa vuole veramente dalla vita

Le voci del cast: “Siamo tutti un po’ Max”

Durante la presentazione, gli attori hanno raccontato quanto il film li abbia coinvolti personalmente. Lorenzo Zurzolo ha parlato di un senso di smarrimento che conosce bene: “Il film cattura la sensazione di essere in un labirinto senza via d’uscita”, ha detto, descrivendo una generazione sommersa da stimoli e opportunità che, invece di liberare, confondono. “Siamo bombardati da informazioni e possibilità, ma tutto questo genera solo confusione”, ha aggiunto, sottolineando come il processo di crescita sembri oggi più incerto che mai.

Francesco Centorame ha toccato un altro punto delicato: la paura di fallire. “Il fallimento non è visto come un provare, un tentare”, ha dichiarato con tono amaro, criticando una società che non lascia spazio all’errore. Secondo l’attore, ai giovani manca la capacità di rialzarsi e cercare ciò che li fa stare bene dopo una caduta. Il film, ha spiegato, vuole proprio ribaltare questa visione, ricordando che il coraggio non sta nel non sbagliare, ma nel non averne paura.

Un racconto generazionale che guarda avanti

Ambientato tra la provincia veneta e Roma, “Squali” si muove tra noia e ambizione, tra il desiderio di libertà e il peso delle aspettative. La regia di Barbiero, al suo esordio nel lungometraggio, punta su una messa in scena visivamente potente e su un respiro internazionale, grazie anche alla presenza di James Franco nel ruolo di Robert Price, figura carismatica e destabilizzante per il protagonista. Il film non offre risposte, ma apre domande: cosa significa davvero diventare adulti oggi? E come si affronta il futuro quando tutto sembra possibile, ma nulla davvero chiaro?