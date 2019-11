Quinto live per X Factor 2019 con i concorrenti che si sfideranno presentando i loro inediti ai giudici e al pubblico presente all’X Factor Dome di Monza. La quinta puntata dei Live di X Factor 2019 andrà in onda su Sky Uno giovedì 21 novembre alle 21.15, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now TV.

Mahmood a X Factor 2019

Tra gli ospiti del quinto live di X Factor 2019 c’è Mahmood. Reduce dalla leg europea del “Good Vibes Tour”, il 30 agosto ha pubblicato “Barrio”, singolo scritto insieme a Davide Petrella e prodotto da Charlie Charles e Dario “Dardust” Faini. Stessa squadra alla base di uno dei maggiori successi di questa estate, “Calipso”, cantata insieme a Sfera Ebbasta e Fabri Fibra. “Barrio” parla di una storia d’amore nata nelle periferie della città (barrio in spagnolo è il “quartiere”). È l’ennesimo successo di un 2019 indimenticabile per Mahmood che dopo aver scritto tante canzoni per famosi interpreti italiani, tra cui Marco Mengoni, Michele Bravi e Fabri Fibra, ha vinto a sorpresa il Festival di Sanremo grazie al brano “Soldi”. Con la stessa canzone ha poi partecipato anche all’Eurovision Song Contest conquistando il secondo posto. “Soldi” ha superato i 100 milioni di streaming su Spotify, risultato mai ottenuto da un artista italiano. Sempre nel 2019 ha pubblicato il suo primo album uscito in una nuova edizione dopo la vittoria del Festival di Sanremo. All’interno ci sono anche le collaborazioni con Fabri Fibra, che ha duettato con il rapper milanese nel brano “Anni 90” e Guè Pequeno in una versione alternativa di “Soldi”.

Gemitaiz e Madman sul palco dell’X Factor Dome

Nella quinta serata dei live di X Factor 2019, in onda su Sky Uno giovedì 21 novembre alle 21.15, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now TV, ci saranno anche Gemitaiz e Madman. Quello tra i due rapper è uno dei sodalizi artistici tra i più duraturi. La loro prima pubblicazione congiunta ufficiale è arrivata nel 2012 con “Detto, fatto”, quest’anno sono tornati con un nuovo album a doppia firma intitolato “Scatola nera”. Anticipato dal singolo “Veleno 7”, contiene 12 tracce e vede la partecipazione di Marracash, Guè Pequeno, Salmo, Mahmood, Venerus, Priestess e Tha Supreme e Giorgia. L’album “Scatola Nera” ha raggiunto in pochi giorni circa 70 milioni di stream. Gemitaiz e Madman saranno in tour nel 2020 con cinque date evento. Dopo gli speciali concerti nei palazzetti di Roma e Milano, suoneranno nel mese di marzo anche a Napoli, Venaria Reale e Firenze.