X Factor 2019: come votare i concorrenti

La tredicesima edizione di X Factor è pronta al decollo. Si sta per alzare il sipario sulla fase dei Live in onda a partire dal 24 ottobre, tutti i giovedì, alle 21.15, su Sky Uno (Canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455 . In attesa di scoprire cosa accadrà, vediamo insieme tutti i modi per poter votare i concorrenti in gara.

Ci siamo, tra poche ore si alzerà il sipario sulla fase più avvincente, adrenalinica, entusiasmante e sorprendete della tredicesima edizione di X Factor, in onda dal 24 ottobre, tutti i giovedì, alle 21.15, su Sky Uno (Canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455.

X Factor 2019: tutto pronto per la partenza

Pochissime ore fa Alessandro Cattelan e i quattro temibili giudici hanno presento alla stampa la nuova edizione di X Factor in cui dodici artisti si daranno battaglia per conquistare un posto nell’Olimpo della musica italiana. Mara Maionchi, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel avranno l’arduo compito di seguire e portare alla vittoria i concorrenti delle loro rispettive categorie: Over, Under Uomini, Under Donne e Gruppi.

Nel corso delle puntate precedenti abbiamo visto numerosi ragazzi sfidarsi a suon di talento e carisma, ma purtroppo soltanto dodici di loro sono riusciti a far centro nel cuore dei giudici (qui potete trovare tutte le foto più belle degli Home Visit).

Il nuovissimo X Factor Dome sarà il palcoscenico per le sfide delle otto imminenti serate di musica live che eleggeranno il vincitore nel corso della finalissima in programma il 12 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, uno dei templi della musica italiana e internazionale.

Per il secondo anno consecutivo la direzione creativa di X Factor sarà nelle mani del geniale e stupefacente Simone Ferrari, pronto ad allestire uno spettacolo visivo sorprendente ed emozionante.

X Factor 2019: come votare

Se nelle scorse settimane avete già individuato il vostro concorrente preferito e non vedete l’ora di poterlo supportare nel corso del suo percorso, vediamo insieme i metodi per poter votare.

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

- WEB: xfactor.sky.it sia da desktop che da mobile (per accedere al voto è necessario loggarsi con Sky ID)

- Twitter: con messaggio diretto verso gli account Twitter "@SkyUno" o "@XFactor_Italia"

- App XF 2019: Per accedere al voto è necessario fare login con:

. Sky ID: inserendo in fase di registrazione info + codice smart card per i clienti Sky o senza codice smart card per chi non è ancora cliente

. Facebook

. Twitter

- Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login con Sky ID, Facebook o Twitter dall'App X Factor 2019

- Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

A questo punto non resta che metterci comodi sul divano, accendere la TV e dare il via alla nuova scintillante edizione di X Factor, in onda dal 24 ottobre, tutti i giovedì, alle 21.15, su Sky Uno (Canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455.