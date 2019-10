I concorrenti di X Factor 2019

Siamo finalmente a un passo dagli attesissimi Live di X Factor 2019, giovedì 24 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, gli Over, le Under Donne, i Gruppi e gli Under Uomini si esibiranno dal vivo davanti al pubblico e ai loro mentori. Malika Ayane, Samuel, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi sono pronti a darsi battaglia, e gli sfidanti in gara lo sono ancor di più. A contendersi la vittoria finale sono come di consueto in dodici, tre per squadra. Li abbiamo visti a Berlino nel corso degli Home Visit in una serata ricca di emozioni e qualche colpo di scena.



In attesa che il sipario si apra sui Live, scopriamo più da vicino chi sono i concorrenti di questa tredicesima edizione di XF capitanata da Alessandro Cattelan che quest’anno veste anche i panni di Creative Producer. Davide Rossi, Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi (Under Uomini), Giordana Petralia, Mariam Rouass e Sofia Tornambene (Under Donne), Eugenio Campagna, Marco Saltari e Nicola Cavallaro (Over), Booda, Seawards e Sierra (Gruppi) sono ufficialmente i dodici talenti di XF13. A complimentarsi con tutti loro, oltre a Cattelan che il leader dei Kyber ha dichiarato di voler sposare proprio per il sostegno con cui anima gli sfidanti, c’erano i rispettivi giudici e un ospite speciale, LP. L'artista americana, in uscita con il suo nuovo singolo Shaken, il terzo tratto dall'ultimo album Heart to Mouth, ha cantato alcuni dei suoi pezzi più famosi coinvolgendo i ragazzi.



Ogni artista ha deciso con quale brano affrontare l’ultima prova degli Home Visit e tutt’e venti hanno dato il meglio di sé, ma il meccanismo della gara impone una selezione durissima e solo chi dimostra di avere l’X Factor passa il turno. Tutte squadre sono state accompagnate da una vera band, Axel Reinemer dei Jazzanova, dal pianista, compositore e producer elettronico Dardust e dai Bamboo, il prossimo appuntamento è per tutti loro il 24 ottobre all’X Factor Dome per la prima diretta. Ad abbandonare il talent, loro malgrado, sono Emanuele Crisanti (Nuela), Daniel Acerboni, Silvia Cesana (Sissi), Beatrice Giliberti, Tomas Tai, Gabriele Troisi, i Kyber e i K_Mono.

UNDER UOMINI – MALIKA AYANE

Davide Rossi

Ha 21 anni, viene da Rieti ed è uno studente di conservatorio. Suona il pianoforte ed è un ragazzo che a dispetto della sua giovane età, ama i classici della musica italiana degli anni ’70 e ‘80 ai quali peraltro si ispira. Brano Audition: “You Give Me Something”, James Morrison Brano Bootcamp: “Ordinary People”, John Legend Brano Home Visit: “Virtual Insanity”, Jamiroquai.

Enrico Di Lauro

Ha 22 anni, viene da Milano ed è un artista di strada. Suona chitarra e pianoforte. È timido e lo ha dimostrato anche quando Malika gli ha comunicato che era stato selezionato per i Live. Tra le diverse passioni, oltre alla musica, ama dipingere, disegnare e fotografare. Brani Audition: “Thinking Out Loud”, Ed Sheeran; “You Never Say Goodbye”, inedito Brano Bootcamp: “Lost”, Michael Bublé Brano Home Visit: “When We Were Young”, Adele

Lorenzo Rinaldi

Ha 19 anni e viene da Terni, dove frequenta il quinto anno dell’istituto Tecnico Industriale. Suona la chitarra. Inizia con la musica molto giovane, e quando ritrova la chitarra in cantina, non ha dubbi: ci si dedica anima e corpo. Agli Home Visit, scherzosamente Cattelan ha detto di lui che i concorrenti ricci, escono alla prima puntata. Brano Audition: “Never Had”, Oscar Isaac Brano Bootcamp: “Let Her Go”, Passenger Brano Home Visit: “Too Much To Ask”, Niall Horan.

UNDER DONNE – SFERA EBBASTA

Giordana Petralia

Ha 16 anni ed è di San Gregorio (Catania), è una studentessa del liceo musicale. Suona arpa, pianoforte, chitarra, ukulele e basso. Daphne è l’arpa che accompagna ogni sua esibizione, tanto che durante gli Home Visit Sfera Ebbasta, dopo il suo primo brano, l'ha fatta cantare senza arpa. Brano Audition: “Creep”, Radiohead Brano Bootcamp: “Strange World”, Ké Brani Home Visit: “Middle Child”, J. Cole; “I Know Where I’ve Been”, Queen Latifah.

Mariam Rouass

Ha 18 anni ed è di Bergamo, lavora come parrucchiera. La sua passione è da sempre la musica e ha intenzione di provarci, costi quel che costi. Suo padre vorrebbe che scegliesse una strada diversa. Brano Audition: “Gioventù bruciata”, Mahmood Brano Bootcamp: “Uno squillo”, Capo Plaza Brano Home Visit: “Sciccherie”, Madame

Sofia Tornambene

Ha 16 anni ed è di Civitanova Marche (Macerata), è una studentessa al terzo anno di un istituto tecnico con indirizzo grafico/pubblicitario. Suona il pianoforte, ha studiato chitarra e batteria. Studia canto fin da bambina; suo padre è un musicista jazz. Il suo nome d’arte Kimono rimarca l'amore per le arti marziali. Apparentemente timida è riuscita a imporsi con la sua naturalezza. Brano Audition: “A domani per sempre”, inedito Brano Bootcamp: “La leva calcistica del ‘68”, Francesco De Gregori Brano Home Visit: “People Help The People”, Cherry Ghost.

OVER – MARA MAIONCHI

Eugenio Campagna

Il suo nome d'arte è Comete ed è legato all’idea di una stella cadente che crea sorpresa, è la metafora della sua visione musicale. Eugenio cerca sempre di trovare “trovare una comfort zone in cui non c’è nulla di comfort”. Ha 28 anni è di Roma ed è un artista di strada. Suona la chitarra. Brani Audition: “Yellow”, Coldplay; “Glovo”, inedito Brano Bootcamp: “En e Xanax”, Samuele Bersani Brano Home Visit: “Futura”, Lucio Dalla.

Marco Saltari

Ha 34 anni ed è di Corridonia (Macerata). E' un operatore di una ONG per i richiedenti asilo. Suona chitarra, tastiera e percussioni. X Factor 2019 vuole essere la chance per farsi notare e inizare a lavorare con dei professionisti. Brano Audition: “La nonna di Frederick lo portava al mare”, Quintorigo Brano Bootcamp: “Un matto”, Fabrizio De André Brano Home Visit: “Soul Train”, Alborosie.

Nicola Cavallaro

Ha 28 anni ed è di Catania, è un musicista e studente di Medicina, ex paracadutista della “Folgore” dell’Esercito Italiano. Suona la chitarra acustica. Ha servito nel corpo dei paracadutisti Folgore dell’esercito italiano, ora studia medicina ma la sua passione è la musica. Crede che ognuno sia artefice del proprio destino. Brano Audition: “Iron Sky”, Paolo Nutini Brano Bootcamp: “Someone You Loved”, Lewis Capaldi Brano Home Visit: “Leave A Light On”, Tom Walker.

BAND – SAMUEL

Booda

Sono tre musicisti romani: Federica, 27 anni (voce), Alessio, 39 anni (Dj, batteria, Pad) e Martina, 32 anni (basso). Per loro Booda è anche un aggettivo con il quale definiscono il loro genere, amano riproporre nuovi arrangiamenti dei lavori di altri artisti. Durante gli Home Visit hanno ricevuto caldi apprezzamenti anche dal pubblico presente in studio. Brano Audition: “Heartbeat”, Nneka Brano Bootcamp: “River”, Bishop Briggs Brano Home Visit: “Hey Mama”, Nicki Minaj feat. David Guetta.

Seawards

Giulia è una studentessa di Udine di 21 anni (voce, Pad e Harmonizer); Loris, 21 anni di Imperia, barista, suona la chitarra. Nella loro musica mixano atmosfere diverse tra loro e sono capaci di ipnotizzare con straordinaria armonia. Amano il pop e l’elettronica, ma anche il rock. Brano Audition: “Fools”, inedito Brano Bootcamp: “Blue Lights”, JorJa Smith Brano Home Visit: “Cry Me A River”, Justin Timberlake.

Sierra

Giacomo e Massimo sono due musicisti romani, entrambi di 26 anni ed entrambi carichi di entusiasmo. Il loro nome d'arte nasce dalla volontà di creare un luogo immaginario dove potersi isolare. Molto diversi tra loro, sanno come essere complementari. Giacomo è un casinista del duo, Massimo il più riservato. Brano Audition: “Enfasi”, inedito con base della cover di “Stolen dance”, di Milky Chance Brano Bootcamp: “New Rules”, Dua Lipa Brano Home Visit: “Mockingbird”, Eminem, con un testo scritto da loro