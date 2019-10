La sfida delle sedie di X Factor 13 è alle porte: Samuel e Sfera Ebbasta stasera sceglieranno i cinque Gruppi e le cinque Under Donna da portare alla successiva fase degli Home Visit. Stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455): SEGUI IL LIVEBLOG

di Floriana Ferrando

12 band e 16 giovanissime: sono gli aspiranti concorrenti che, dopo avere superato le Audizioni, stasera si esibiranno nuovamente ai Bootcamp, davanti alla giuria e al pubblico di X Factor 2019. Sfera Ebbasta e Samuel potranno scegliere solo cinque nomi ognuno, che potranno procedere all’interno del talent show di Sky.

In studio saranno presenti cinque sedie vuote: chi riuscirà a conquistarne una e a tenersela stretta fino alla fine della puntata? I giudici possono ribaltare le carte in tavola in qualsiasi momento dello spettacolo: una volta che i posti saranno esauriti, Samuel e Sfera Ebbasta potranno decidere di usare lo switch, togliendo la sedia ad un artista già seduto, per cedere il posto a qualcuno di più meritevole.

Tra i nomi che andremo a riascoltare stasera ricordiamo i Keemosabe, il duo rap dei TNL, i Monkey Tempura, i Kyber, il trio al femminile delle Ophelia per i Gruppi; Sofia Tornambene in arte Kimono, Giordana Petralia e la sua arpa, Martina Maghi, Mariam Rouass, la spagnola Maria Sitja, Miriana Legari per le Under Donna.

SEGUI CON NOI IL LIVEBLOG