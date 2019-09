X Factor 2019, i giudici: guarda lo speciale in onda il 5 settembre su Sky Uno

Il conto alla rovescia è iniziato. Giovedì 12 settembre avrà inizio la tredicesima edizione di X Factor , e l’entusiasmo è alle stelle. Saranno presenti interessanti novità tra cui figura, in primo luogo, una giuria (quasi) del tutto rinnovata. Per scoprire meglio i nuovi volti, non perdere lo speciale sui giudici , in onda il 5 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Aspettando X Factor

La tredicesima edizione di X Factor è alle porte. Il talent show più amato del piccolo schermo mantiene da anni un posto privilegiato all’interno della programmazione televisiva, e ha sempre garantito un livello qualitativo altissimo; quest’anno non sarà da meno.

I primi protagonisti indiscussi di cui faremo la conoscenza saranno proprio i giudici. Insieme ad una ferrata e iconica Mara Maionchi, vero traino del programma, conosceremo i nuovi talenti grazie all’occhio attento di Samuel, Malika Ayane e di Sfera Ebbasta. Se possiamo affermare che, dopo numerose edizioni, conosciamo Mara come le nostre tasche, non possiamo di certo dire lo stesso dei tre nuovi volti. Per questo motivo (e, soprattutto, per ingannare la trepidante attesa) avremo l’occasione di approfondirne la conoscenza grazie a X Factor: tutta un’altra giuria, in onda giovedì 5 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

All’interno di questo curioso speciale troveremo Mara Maionchi nel ruolo di cerimoniere, impegnata a intervistare i già nominati nuovi giudici. Sarà un’occasione in cui racconteranno e rivivranno la loro carriera, lasciandosi intimamente trasportare dai ricordi. Inoltre, spiegheranno al pubblico le loro aspettative, e quello che sperano di offrire al programma. Si tratta di un’occasione unica per poter assaporare quella che si preannuncia una grande edizione, e non mancheranno di certo alcune sorprese.

Chi sono i giudici di X Factor

I nuovi giudici li conosciamo già, ma non di certo approfonditamente. Mara Maionchi, che siede al tavolo da molti anni, non ha più segreti. Schietta e grintosa ha un’anima molto rock, che ha fatto innamorare gli spettatori (e non solo) del programma. Negli ultimi due anni è stata la sua categoria a trionfare: nel 2017 con Lorenzo Licitra e, l’anno scorso, con Anastasio. Quest’anno, le intenzioni della nostra “queen” non sono da meno: come sempre, dimostrerà grande competenza e saprà guidare i concorrenti nella giusta direzione.

Sfera Ebbasta, invece, è il più giovane tra i giudici, ma vanta un’esperienza assai matura. L’apice del suo successo è arrivato con l’album Rockstar, uscito nel 2018, da cui sono stati estratti singoli che hanno scalato vertiginosamente le classifiche, come Cupido, Ricchi x sempre, Happy Birthday e il brano che dà il nome alla raccolta stessa.

Malika Ayane, invece, vanta una gavetta più tradizionale. Appassionata da sempre di musica, ha deciso di inseguire la sua strada, arrivando al successo con Feeling Better (2008). La sua carriera ha visto una veloce ascesa grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2009 (sezione Proposte), in cui ha presentato Come Foglie, diventato un vero e proprio tormentone.

Infine, a sedere al bancone dei giudici, ci sarà il frontman e cantante dei Subsonica, Samuel, che vanta la carriera musicale più lunga tra i tre cantanti. La band ha segnato il proprio cammino musicale grazie a brani come Tutti i miei sbagli, Nuova sessione e Incantevole.

L’appuntamento con lo speciale dedicato ai giudici ti aspetta giovedì 5 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Assolutamente da non perdere!