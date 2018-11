X Factor 2018, secondo Live: ecco chi è stato eliminato ieri sera

Undici concorrenti si sono sfidati sul palco dell’X Factor Arena durante il secondo Live di X Factor 2018, ma i Red Bricks Foundation non riescono a spuntarla: sono loro gli eliminati della serata. Così la categoria dei Gruppi perde un componente: sotto la guida di Lodo Guenzi restano i Bowland e i Seveso Casino Palace.



I Red Bricks Foundation si esibiscono sul palco del secondo Live di X Factor 2018 con il brano “Thoiry Remix” di Achille Lauro feat Gemitaiz e se la cavano bene secondo la giuria, ma il pubblico a casa non è d'accordo.



I Red Bricks Foundation vanno al ballottaggio con Emanuele Bertelli: per l’ultima sfida, la band romana sceglie come cavallo di battaglia il brano “Have Love will travel” di The Sonics, ma non riesce ad offuscare il talento dell’avversario, che si cimenta nella celebre hit “Human” di Regen Bone Man. La giuria è dubbiosa: Mara Maionchi vota per salvare il suo pupillo, mentre Manuel Agnelli sta dalla parte di Lodo Guenzi e della band. L’ago della bilancia è Fedez, che decide di lasciare la decisione definitiva al pubblico a casa: Alessandro Cattelan annuncia un televoto lampo per scegliere chi salvare fra i Red Bricks Foundation ed Emanuele Bertelli. Vince il cantante degli Under Uomini, eliminata la band romana.



Jacopo, Lorenzo, Claudio e Marco sono i componenti dei Red Bricks Foundation e vengono da Roma. Anche se in questa formazione suonano da poco tempo, sono accomunati dalla passione per il rock, che influenza il loro sound e il loro look. Il loro atteggiamento irriverente ha fatto colpo sui giudici di X Factor 2018, ma non conquista il pubblico a casa.



La seconda puntata dei Live si conclude con l’eliminazione dei Red Bricks Foundation: restano in gara le giovani donne di Manuel Agnelli, Luna Melis, Martina Attili e Sherol Dos Santos, i ragazzi di Mara Maionchi, Anastasio, Emanuele Bertelli e Leo Gassman, i Gruppi del team di Lodo Guenzi, BowLand e Seveso Casino Palace, e i due Over di Fedez, Naomi e Renza Castelli.



Lo show va avanti e i dieci concorrenti rimasti in gara sono pronti ad affrontare un’altra settimana di duro lavoro (raccontato da Benji & Fede alla conduzione di X Factor Daily, da lunedì a venerdì alle 19.40) per arrivare al terzo Live di X Factor 2018 più carichi che mai, in diretta giovedì 8 novembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.