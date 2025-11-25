Giornata contro la violenza sulle donne, l'opening di Levante a XF

Il quinto Live Show di X Factor 2025 (SPECIALE) – lo show Sky Original prodotto da Fremantle -, andato in onda giovedì 20 novembre alle ore 21:15 in diretta su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go, e in chiaro oggi, martedì 25 novembre alle ore 21:30 su TV8), si è aperto con uno speciale opening di Levante (powered by Sephora) dedicato alla Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, per sensibilizzare sull’importanza del 25 novembre e per invitare a una riflessione sulla violenza di genere. La cantautrice, scrittrice, pittrice e artista poliedrica ha infatti cantato il brano Gesù Cristo sono io. “Racconta il grido di una persona che trova la forza di riscattarsi dalla violenza", ha spiegato sul palco dell’X Factor Arena. “Vogliamo che questa voce sia speranza per tutte le donne che vivono una situazione di violenza, perché uscirne deve essere possibile”.

Nel corso della serata, Levante ha anche presentato il singolo Dell’amore il fallimento, un altro tassello del lavoro completo che uscirà nel 2026. Scritto interamente da Levante e prodotto da Antonio Filippelli, il brano racconta la visione esterna di un mondo interiore che crolla e il pragmatismo di raccogliere i pezzi e di portarsi altrove. Sfacciatamente sincero, giudica l’ipocrisia di chi non riesce a pronunciare la parola fallimento. Infatti, si fallisce più spesso di quanto si ammetta, e semplicemente si va avanti. La consapevolezza è la vera conquista. “Ho deciso che sarebbe stato il manifesto del disco, che avrebbe dovuto essere la prima traccia della scaletta. Così, boom, senza misteri: Dell’amore il fallimento. Era il 17 febbraio del 2025 quando, timidamente, sul suono sintetico della mia Roland ho intonato Dell’amore il fallimento. Lo stavo raccontando in ogni modo il fallimento dell’amore: come fa a finire l’amore, perché finisce l’amore, da dove nasce l’amore, come si insegna l’amore, lo avevo mai capito l’amore, che c***o è l’amore”.

Inoltre, il Dell’amore - Club Tour 2026 (organizzato da Vivo Concerti) segna l’invocato ritorno al contatto diretto con il pubblico. Levante aveva già accennato le sfaccettature della dimensione live in una particolare Skating Session a Torino insieme a un ensemble di musicisti. Dal 29 aprile Levante inizierà quindi il viaggio sonoro e visivo nei principali club italiani, portando in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più profondo, più crudo e più vero, tra queste anche il nuovo singolo e i nuovi brani che, dall’inizio del 2025, hanno segnato il percorso verso il nuovo disco.



Giovedì 29 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox – DATA ZERO

Lunedì 4 maggio 2026 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Mercoledì 6 maggio 2026 | Roma - Atlantico

Giovedì 7 maggio 2026 | Napoli – Casa della musica

Lunedì 11 maggio 2026 | Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

Giovedì 14 maggio 2026 | Bologna – Estragon

Martedì 19 maggio 2026 | Milano – Alcatraz