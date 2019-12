Mix & Match torna su Sky Uno domenica 8 dicembre alle 21.15. Lodovica Comello e Simone Marchetti, il giudice supremo del programma, accoglieranno quattro nuove fashion lover e l’ospite della puntata, che sarà un’esperta di sfide, il portiere della nazionale e della Juventus Laura Giuliani. Colei che ha portato la nazionale femminile di calcio ai quarti di finale nei mondiali 2019, saprà sicuramente consigliare al meglio le concorrenti su come affrontare al meglio la competizione.

La sportiva entrerà in gioco per la seconda prova, quella a tema, durante la quale giudicherà le concorrenti insieme a Simone Marchetti. Per la sesta puntata il tema scelto è il wedding week end, vale a dire un matrimonio nel fine settimana. Un’occasione in cui bisogna fare attenzione ai colori che si scelgono e soprattutto a non rubare la scena alla sposa. Per comporre il loro outfit le concorrenti entreranno nel Guardaroba delle meraviglie, scegliendo tra i capi presenti nella selezione preparata per loro. Le due concorrenti che daranno vita agli outfit più sorprendenti, accederanno alla fase finale del gioco. Alla fine, la vincitrice andrà a casa con il titolo di miglior fashion lover della puntata e con tutti gli outifit di Yoox indossati durante le prove.