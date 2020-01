Masterchef 9, la ricetta dell'ospite Ravinder Bhogal. VIDEO

La sesta puntata di MasterChef 2020 ha visto la partecipazione di diversi ospiti speciali, tra cui Niels Rodin e Ravinder Bhogal , che portando particolari prodotti e ricette hanno messo in grande difficoltà i concorrenti, che però, grazie a loro, hanno anche appreso tante nuove conoscenze. Continua a leggere per scoprire di più! MasterChef 2020 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

La sesta puntata di MasterChef 2020 ha messo i concorrenti più che mai alla prova. Infatti gli ospiti Niels Rodin e Ravinder Bhogal, hanno portato nel talent culinario più amato della tv prodotti e ricette davvero particolari e non facili da trattare. Il primo, un agrumicoltore molto rinomato, ha portato i suoi particolari agrumi, che i concorrenti hanno dovuto utilizzare durante l’Invention Test, mentre la seconda, celebre cuoca indiana, ha spiegato ai concorrenti i segreti della sua cucina e loro hanno dovuto provare a prepararli per il banchetto del matrimonio a cui hanno preso parte durante la prova in esterna.

Tanti spunti e tante ricette a cui ispirarsi, quindi, durante questa sesta puntata, soprattutto durante la prova in esterna, dove grazie ai menù delle due brigate abbiamo scoperto tanti piatti della cucina indiana, una cucina fatta di sapori forti, croccantezza e sapori intensi, ma anche di leggerezza. Un mondo sfaccettato e meraviglioso, tutto da scoprire.

I concorrenti hanno avuto due ore e mezza per preparare i propri menù, perciò la prova non è stata per niente facile, dato che alcune preparazioni tipiche di questa cucina richiedono molto tempo.

Ecco i due menù protagonisti della prova in esterna della sesta puntata di MasterChef 2020!

Menu rosso, onnivoro:

- Chutney al mango;

- samosa di carne;

- salmone tandoori;

- riso basmati con frutta secca;

- pollo tikka;

- chapati;

- barfi al cocco.

Menù blu, vegetariano:

- Raita al pomodoro;

- samosa vegetariane;

- melanzane saltate al cocco;

- pulao di verdure con riso basmati;

- chana masala;

- puri;

- kulfi al mango.

La chef indiana Ravinder Bhogal ha dato i sui consigli ai concorrenti, che hanno avuto del tempo per confrontarsi con lei per chiedere consigli e delucidazioni sulle ricette da preparare. A esempio, a Milenys ha mostrato come fare la pasta fillo delle samosa, spiegandole anche che alla fine devono risultare come “una camicia stirata”. Alla squadra blu, invece, l’abbiamo vista chiarire un dubbio sulla lievitazione del pane, che va prima porzionato e poi messo a lievitare, in modo che lo faccia più velocemente.

Non è stato per niente facile, ma grazie al loro talento e ai consigli di Ravinder i concorrenti sono riusciti a preparare il banchetto per le nozze indiane protagoniste della prova in esterna. Solo una delle due brigate ha vinto, ma entrambe ci hanno dato tanti spunti per preparare anche a casa deliziosi piatti indiani.