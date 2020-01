di Camilla Sernagiotto

La prima puntata di Italia's Got Talent 2020 è stata un successo, ma su questo non potevano esserci dubbi. La giuria è compatta e il livello di professionalità altissimo. Sul palco di IGT abbiamo visto esibirsi veri e propri talenti. E qualcuno ha meritato l'ambitissimo Golden Buzzer. Continua a leggere e scopri di più.

Il Golden Buzzer di Mara Maionchi

La mitica Mara Maionchi ama essere la primissima "buzzer" di IGT. Anche quest'anno, infatti, il suo è stato il "Golden Buzzer più veloce del West". Nulla di impulsivo però: coloro per cui è stato schiacciato il magico pulsante, infatti, se lo meritano alla grande.

Innanzitutto per un talento innato e non solo: oltre alle doti naturali, nel caso degli atleti e acrobati che fanno parte della World Teakwondo Demonstration c'è anche tanta, tantissima disciplina. E passione, senza la quale non può avverarsi la magia che ha incantato tuttti, non solo Mara.

Questa squadra dimostrativa della disciplina del Teakwondo unisce atleti coreani e italiani, facendosi portavoce di una passione senza confini e senza etnie.

Un altro grande merito che va a questo team è quello dell'impegno sociale: sono tante le parti del mondo disagiate presso cui la World Teakwondo Demonstration si è recata per portare il proprio aiuto.

Aiuto pratico e fisico ma anche aiuto a livello di svago, mettendosi al servizio dei tanti giovani che hanno bisogno di una valvola di sfogo. Sono stati nel Sud dell’Africa, in Siria e ad Amatrice dopo il terremoto. Il Golden Buzzer di Mara ha premiato la danza spettacolare composta di acrobazie e combattimenti che disegnano nell'aria arabeschi di rara bellezza.

Una lotta che appare più un balletto in cui la protagonista è l'eleganza. La frase “la pace è più preziosa del trionfo” del cartello srotolato a fine numero dice tanto di questi ragazzi. E siamo contentissimi che si portino a casa anche il meritato trionfo!

Una prima puntata con il botto, partita alla grande! Tanti, tantissimi talenti tra cui sono emersi i finalisti di questo primo appuntamento: zio Tore e Andrea Fratellini, il pupazzo e il suo bravissimo ventriloquo!

Non perdete la prossima attesissima puntata di Italia’s Got Talent, in onda mercoledì 22 gennaio su Sky Uno!

Italia's Got Talent vi aspetta tutti i mercoledì alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455