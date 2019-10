Aspettando la finale di Hell's Kitchen

È tutto pronto per l’ultimo appuntamento di Hell’s Kitchen, il talent show culinario condotto da Gordon Ramsay. Il terribile ma amatissimo chef scozzese e i concorrenti sono impazienti di iniziare le ultime sfide e vi aspettano questa sera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Settimana dopo settimana i concorrenti si sono sfidati in una competizione senza esclusione di colpi, affrontando prove di cucina e di servizio al tavolo, combattendo con tutte le loro forze per ottenere l’ambito posto di executive chef in lussuoso ristorante. Chef Ramsay li ha guidati nello stile che lo contraddistingue: con il suo modo integerrimo e severo, senza avere pietà per nessuno. Ovviamente, non sono mancate le critiche ai concorrenti, che hanno dovuto incassare senza fiatare per non far arrabbiare lo chef.

In questa edizione le due squadre sono state: i "Rookies", che rispondono ai nomi di Mia Castro, Chris "Motto" Motto, Kanae Houston, Jose DeJesus, Scotley Innis, Elizabeth "Gizzy", Chris Mendonca e Scott Popovic e i “Veterani”, ovvero Ariel Contreras-Fox, Bret Hauser, Heather Williams, Trevor "Trev" McGrath, Rosanne "Roe" DiLeo, Torrece "T" Gregoire, Kevin Cottle e Jennifer "Jen" Gavin. Chi tra loro sarà il vincitore della diciottesima stagione di Hell’s Kitchen?

