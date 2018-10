Scopri quanto conosci Gué Pequeno, ospite a EPCC A Teatro stasera

Il cantante milanese al centro della scena rapper del momento, ha esordito nelle scorse settimane con il suo ultimo album da solista: Gué Pequeno sarà ospite della sesta puntata dello show condotto da Alessandro Cattelan, stasera dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11), dove duetterà con il conduttore.



E POI C’È CATTELAN A TEATRO, da quest’anno in prima serata e nell’inedita cornice del Teatro Franco Parenti di Milano, porta in scena celebri volti di sport, cinema, attualità e spettacolo indagandone i lati meno conosciuti al pubblico, fra domande irriverenti e scherzi ironici.



Fra gli ospiti dell’ultima serata ci sarà Gué Pequeno, rapper e produttore discografico che vanta numerose hit di successo e importanti collaborazioni con esponenti della scena rap italiana. Classe 1980, lo abbiamo conosciuto come membro di una band, per poi ritrovarlo qualche tempo più tardi nei panni da solista, scalando le classifiche musicali con successi come ….., fino a ritrovarlo ospite a EPCC A Teatro, dove duetterà con il conduttore sulle note del tormentone “Broccoletti”, lanciato proprio dal late show.



Guè racconterà inoltre alcuni aspetti inediti della sua vita da produttore e cantante, presentando il suo nuovo album. Ma il rapper è un artista eclettico, ed oltre a vantare un vero talento nel mettere in rima frasi e parole, si dà da fare anche in altri campi, scrivendo nel 2010 un libro a quattro mani con il collega Jacke La Furia, e recitando al fianco del cantante Clementino in un thriller diretto dal regista partenopeo Gianluigi Sorrentino.



Non resta che scoprire cosa altro svelerà di lui stasera su Sky Uno durante l'ultima puntata di E POI C’E’ CATTELAN A TEATRO



E POI C’È CATTELAN A TEATRO in prima serata dalle 21.15 stasera su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11).



